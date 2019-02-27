Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге

В 2019 году стартовал 9 сезон развлекательного проекта Голос страны, который поражает зрителей необычными тембрами и историями обычных украинцев. Звездные тренеры уже выбрали участников в свои команды, которые 9 марта выйдут на сцену в прямом эфире. Кто сумел пройти нелегкий кастинг – читайте в материале LifeStyle 24.

От профессиональных артистов до певцов начинающих – многие участники сумели развернуть кресла звездных судей на так называемых "слепых прослушиваниях", а некоторые из них – разожгли настоящую борьбу между тренерами проекта "Голос страны-9".

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24 февраля состоялся 6 эфир кастинга, в котором Потап, Тина Кароль, Монатик и Дан Балан окончательно сформировали свои команды. Звездные судьи выбирали вокалистов, которые, по их мнению, смогут в дальнейшем одержать победу в шоу. Кто же попал в следующий этап вокального проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Участники всех команд шоу Голос страны-9

Команда Потапа



1. Роксолана Сирота

Киевлянка Роксолана Сирота успешно работает в агробизнесе. Однако девушка с детства любит петь, поэтому решила покорить большую сцену. И это ей удалось: она попала в команду Потапа и продолжит идти к своей мечте на Голосе страны.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Роксоланы Сироты

2. Богдана Ренк

Девушку из Одессы Богдану Ренк воспитывает бабушка, ведь родители певицы лишены опекунских прав. Насмешки сверстников и травлю ей удавалось пережить благодаря музыке, поэтому она поступила в училище и решилась побороть все страхи на Голосе страны.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богданы Ренк

3. Группа "Шпилясті кобзарі"

Талантливая группа "Шпилясті кобзарі" пришла на вокальный проект, чтобы доказать, что современные бандуристы – стильные молодые музыканты. И им это успешно удалось!

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление "Шпилястих кобзарів"

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4. Ярослав Кошельник

На кастинг вокального шоу пришел и работник одесского завода, занимающегося изготовлением стальной проволоки. Ярослав Кошельник ошеломил зрителей своим вокалом и поборется за победу в проекте.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ярослава Кошельника

5. Виктория Ягич

Молодая мама Виктория Ягич вышла на сцену Голоса страны, чтобы осуществить свою мечту – стать певицей. Она сумела поразить выбором песни в стиле хард-рок.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

6. Валентин Колаковский

Вокалист двух групп Валентин Колаковский пришел на Голос, потому что убежден, что ему есть что рассказать на языке музыки. Артист уже имеет много сольного материала, поэтому сможет удивить зрителей.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Валентина Колаковского

7. Наталья Повстяна

Жительница города Бровары Наталья Повстяна после неудачи на детском Голосе страны вернулась на шоу. Все это время она тренировалась, поэтому смогла поразить всех сильным вокалом.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Повстяной

8. Александр Мельник

Молодой врач-педиатр из Черновцов Александр Мельник пришел на шоу, чтобы вдохновить своих маленьких пациентов. Вероятно, ему это удалось, ведь выступление мужчины было очень успешным.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мельника



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9. Карина Арсентьева

Девушка сумела произвести фурор своим выступлением и свести с ума всех звездных тренеров. Карина Арсентьева учится в музыкальном колледже в Днепре и мечтает стать певицей.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Арсентьевой

10. Наталья Корниленко

Кузьма Скрябин во время одного из выступлений посоветовал Наталье Корниленко пробивать себе путь к шоу-бизнесу. Девушка занималась вокалом и теперь готова воплотить совет легендарного артиста.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Корниленко

11. Арсен Журавель

Молодой вокалист Арсен Журавель сумел вызвать большую борьбу среди тренеров. Парень, который рос без отца, уже с подросткового возраста работал учителем вокала. Поэтому его мечта – достичь успеха в шоу-бизнесе и стать опорой для матери.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Арсена Журавля

12. Николай Запорожан

Мужчина, который имеет слабое зрение, всегда знал, что сможет достичь успеха в любом деле. Все потому, что его жена Сильвия и дети внушают ему веру в себя. Поэтому на Голосе страны он с легкостью завоевал место в команде Потапа.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Запорожана

13. Аделина Шевченко

В свои 16 лет Аделина Шевенко уже сделала большой выбор: она переехала из Бердянска в Киев. В столице девушка учится в эстрадно-цирковом училище и мечтает когда-то стоять на большой сцене.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Аделины Шевченко

14. Екатерина Гудым

Талантливая пианистка и преподаватель вокала в музыкальной школе Екатерина Гдым сумела поразить невероятным диапазоном своего голоса. С детства ее увлечение заметила мама, поэтому помогла девушке получить музыкальное образование.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Гудым

15. Екатерина Гулюк

Вокалистка Екатерина Гулюк потеряла маму, когда ей было всего 5 лет. Девушку воспитывала бабушка, которая, увидев талант внуки, отдала ее учиться в музыкальную школу.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Гулюк

Команда Дана Балана

1. Вячеслав Кретов

Одессит, с 5 лет занимается боксом, после травмы решил реализоваться в музыке. Вячеслав Кретов мечтает стать своеобразным Мухаммедом Али в шоу-бизнесе – "мужественным человеком на сцене, а не размазней".

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Вячеслава Кретова

2. Марина Фижделюк

Яркая гуцулка Марина Фижделюк призналась, что природа вдохновляет ее на творчество. Жительница села Розтоки пришла на Голос страны, чтобы все государство узнала о традициях карпатских гуцулов.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марины Фижделюк

3. Хейтам Рафи

Житель Омана Хейтам Рафи уволился из банка, чтобы стать певцом. В течение 2 лет вокалист выступает в караоке-клубах и развивает свой музыкальный проект. Услышав о шоу Голос страны, Хейтам Рафи решил попробовать свои силы и попал в следующий этап.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Хейтама Рафи



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4. Екатерина Бегу

Вокалистка из Молдовы Екатерина Бегу побывала на многих творческих проектах. Девушка приехала в Украину, чтобы здесь стать успешной певицей. Ее кавер на песню Дана Балана собрал больше всего просмотров, покорив сеть.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу

5. София Шафир

Зажигательная одесситка София Шафир сделала оригинальный подарок в день рождения отца. Она вышла на сцену Голоса и завоевала себе место в следующих эфирах шоу.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Софии Шафир

6. Михаил Димов

Одессит Михаил Димов с легкостью исполняет партии из оперного мюзикла Нотр-Дам де Пари, который отмечается большими аншлагами. Такой же успех он хотел бы иметь при сольном выступлении.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Димова

7. Самуэль Грилли

Итальянец Самуэль Грилли переехал в Украину ради любимой, которая родом из Одессы. Почти 3 года мужчина здесь работает менеджером по продажам и мечтает получать прибыль от своего хобби – пения.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Самуэля Грилли

8. Владислав Чижиков

Талантливый вокалист из Беларуси Владислав Чижиков с 13 лет пишет авторские песни и мечтает повторить мировой успех Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владислава Чижикова



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9. Артем Лиска

Харизматичный Артем Лиска убежден, что его жизнь сейчас не такая, какой он бы хотел ее видеть. Парень работает в брачном агентстве и стремится быть певцом.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Лиски

10. Сергей Костецкий

Популярный хореограф и победитель "Танцев со звездами" Сергей Костецкий признался, что пение – такая же его страсть, как и танцы. Он пришел на Голос страны, чтобы показать себя с новой стороны.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Костецкого

11. Владимир Зайончковский

Успешный радиоведущий из Одессы Владимир Зайончковский тоже поборется за победу в шоу. Мужчина, чей голос узнают немало украинцев, решил покорить еще и сцену.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Зайончковского

12. Ангелина Василевская

На участие в вокальном шоу решилась 16-летняя белоруска Ангелина Василевская. Она с детства занимается музыкой у частных учителей поэтому боится разочаровать своих родителей. Однако ее триумфальное выступление на Голосе стало доказательством того, что у девушки есть талант.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ангелины Василевской

13. Энрикеш Жоао

Показать свой талант пришел и Энрикеш Жоао, который переехал из Анголы в Днепр. Парень учится и работает учителем английского в саду.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн –выступление Энрикеша Жоао

14. Герман Романченко

Этого участника уже узнают многие участники команды Голоса. Все потому, что Герман Романенко в течение 7 лет настойчиво пытался завоевать место в шоу. Однако только теперь ему все же удалось пройти отбор и попасть в вокальные соревнования.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотрите видео – выступление Германа Романченко

Команда Тины Кароль

1. Андрей Хайат (KHAYAT)

Скромный певец из Знаменки решил доказать родителям, что музыка – это не просто увлечение. Андрей Хайат презентовал свою фолк-электронную песню, покорив зрителей и судей. Парень даже принял участие в Национальном отборе Евровидения-2019, однако одержать победу не смог.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Хайата

2. Ксения Бахчалова

Талантливая одесситка имеет проблемы со зрением, поэтому во время учебы в консерватории часто слышала советы преподавателей прекратить заниматься музыкой, потому что для нее не найдется места на сцене. Однако Ксения Бахчалова не остановилась и покорила Голос страны своим вокалом.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Бахчаловои

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3. Лидия Горошко

Фольклористка из Гайсина и певица Лидия Горошко перестала выходить на сцену после смерти мужа и единственного сына. Все изменилось после того, как ей приснился сын, который попросил ее восстановить вокальную карьеру.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лидии Горошко

4. Дэвид Аксельрод

Известный украинский певец Владимир Ткаченко, который является мужем продюсера Елены Мозговой, стремится триумфально вернуться в шоу-бизнес. На сцену он вышел уже с другим именем – Дэвид Аксельрод.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

5. Гульназ Хасанова

Еще с 5 лет талантливая Гульназ Хасанова покоряла большую сцену на вокальных конкурсах. Девушка верит, что именно Голос страны поможет ей стать настоящей артисткой.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Гульназ Хасановой

6. Ника Тупилко

Официантка Ника Тупилко, которая помогает своим родителям в семейном бизнесе, не видит будущее без музыки. Девушка с голосом Адель имеет все шансы стать певицей.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ники Тупилко

7. Роман Бурасанзве

Вокалист из Кишинева Роман Бурасанзве давно сотрудничает с Даном Баланом. Теперь парень решил попробовать создать сольный проект, начав с Голоса страны.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа Бурасанзве

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8. Шайе Огенетеджири

Шайе Огенетеджири с детства хотела петь. Но родители девушки не разделяли ее мечту и отправили на учебу в Украину. Будущий врач сделала первый шаг к большой сцене и прошла в Голос страны.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Шайе Огенетеджири

9. Дарья Храмовая

"Двойник" Тины Кароль – Дарья Храмовая – призналась, что творчество артистки ее очень вдохновляет. Кроме этого, девушка имеет похожую историю, что и звезда, поэтому стремится повторить ее успех.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Храмовой

10. Группа Leon Voci

Львовский квартет Leon Voci намерен популяризировать оперное пение. Поэтому они создают оригинальные каверы на известные хиты.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Leon Voci

11. Мария Болгак-Никулина

Киевлянка Мария Болгак-Никулина потеряла отца. Своим выступлением девушка хочет показать, что музыка может дать силы, чтобы пережить все невзгоды.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Болгак-Никулиной

12. Даниил Однораленко

Проживая в небольшом прифронтовом городке в Донецкой области, где большинство людей не имеют творческих амбиций, Даниил Однораленко решил осуществить свою мечту. Но не только сцена привлекала парня на Голосе. Он признался, что является поклонником Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниила Однораленко

13. Яна Клявиня

Эффектная Яна Клявиня приехала в Киев из солнечной Риги. Вокалистка вдохновляется украинским певцами и мечтает когда-нибудь стать их коллегами.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Яны Клявинёй

14. Анастасия Андреева

Зажигательная артистка Анастасия Андреева захотела попробовать свои силы в роли звезды. Своим эффектным выступлением она сумела сорвать овации в зале.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Андреевой

15. Богдан Богославец

Земляк Тины Кароль (из Ивано-Франковска) не сдерживал своего волнения от участия в шоу. Парень с 7 лет занимался академическим вокалом и является учителем в школе.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богана Богославца

16. Виктория Боцвин

Последнее место в команде Тины Кароль завоевала талантливая вокалистка Виктория Боцвин. Девушка является членом группы бардов в Казахстане и настолько оригинально спела, что сначала звездные тренеры подумали, что на сцене – дуэт.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Боцвин

Команда Монатика

1. Андрей Хорисенко

Харизматичный вокалист из Броваров впервые пошел на кастинг Голоса страны после того, как опубликовал собственную песню в сети. Монатик разместил ролик в своем блоге, что и стало стимулом для Андрея Хорисенка для воплощения мечты стать певцом.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хорисенка

2. Даниэль Швец

Парень в 16 лет услышал жуткий диагноз – рак. Благодаря музыке Даниэль Швец сумел побороть онкозаболевание и поступить в консерваторию. Вокалист выходит на сцену Национальной оперы Молдовы и мечтает спеть перед миллионами на Голосе страны.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Швеца

3. Анастасия Каманина

Россиянка Анастасия Каманина любит писать музыку и увлекается украинским шоу-бизнесом. Поэтому девушка приехала на Голос страны, чтобы больше узнать нашу музыкальную культуру.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Каманиной

4. Александр Мороз

Успешный программист Александр Мороз в прошлом был участником кавер-группы. Парень хочет восстановить свое увлечение и вернуться на сцену с сольным проектом.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мороза

5. Владислав и Роман Таранцовы

Владислав и Роман родились в селе недалеко от города Днепр. С детства они начинали петь, ведь их отец был музыкантом в сельком клубе. Ребята поступили в консерваторию и создали дуэт.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владислава и Романа Таранцовых

6. Кристина Сквирская

Певица Кристина Сквирская не могла решиться выступать из-за комплексов по поводу лишнего веса. Девушка похудела и впервые вышла на большую сцену.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Кристины Сквирской

7. Магдалена Паскар

Магдалена Паскар – одна из немногих вокалисток, которая сумела своим пением вызвать слезы у многих тренеров. Девушка, прикованная к коляске, всего год занимается вокалом, но уже может покорять зрителей невероятным пением.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Магдалены Паскар

8. Виктория Уварова

Педагог по вокалу Натальи Могилевской уверена, что спрятала свой талант в преподавательской работе. Поэтому Виктория Уварова хочет реализовать свои творческие амбиции на Голосе страны.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Уваровой

9. Николай Задерей

Родные Николая Задерея не поддержали его в стремлении стать певцом. Он пришел на популярный проект, чтобы показать всем свой талант.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Задерея

10. Анна Волобуева

Анна Волобуева пережила немало трудностей в жизни. Девушка своим примером хочет доказать всем зрителям Голоса, что музыка может помочь в любой ситуации.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Волобуевой

11. Алина Пидлужная

Кавер-певица Алина Пидлужная перепела в сети хит Монатика. После похвалы артиста она решила прийти на Голос страны, чтобы поразить его пением вживую.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алины Пидлужной

12. Марина Круть

После окончания музыкальной школы Марина Круть отправилась в Китай, где учила детей игре на бандуре. Там она создала свою группу "Круть" и гастролировала по стране. На Голосе артистка стремится доказать, что бандуристы должны иметь место в шоу-бизнесе.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Круть

13. Дария Телитченко

Певица из Харькова Дария Телитченко не раз становилась жертвой насмешек из-за лишнего веса. Теперь она решила не скрывать себя в игре на рояле и спеть.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Телитченко

14. Наталья Краснянская

Бизнес-леди Наталья Краснянская стремится восстановить свою вокальную карьеру. В свое время артистка победила на "Славянском базаре" и покинула сцену.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Краснянской

15. Владислава Бердникова

Талантливая Владислава Бердникова основала в Одессе собственную группу. Но певица уверена, что сама сможет значительно больше достичь в шоу-бизнесе.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владиславы Бердниковой

16. Андрей Карпов

Часовщик из Одессы поразил всех звездных судей Голоса страны. Андрей Карпов мечтает, чтобы весь мир однажды узнал о нем, как об артисте. Мужчина исполнил песню в стиле Джастина Тимберлейка, которой поразил придирчивых судей конкурса.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Карпова