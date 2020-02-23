Голос страны 10 сезон 6 выпуск: какие тренеры уже сформировали свои команды
Грандиозный проект "Голос страны", который стал юбилейным, до сих пор продолжает искать таланты Украины на слепых прослушиваниях. Звездные тренеры уже находятся на финишной прямой по участникам в своих командах, а некоторые из них уже могут с облегчением выдохнуть, поскольку завершили первый этап шоу.
Шестой выпуск проекта "Голос страны" 10 сезон был по-настоящему горячим и эмоциональным, ведь борьба за лучших вокалистов кастинга была довольно напряженной. Ссоры, блокировка конкурентов и переманивание под "свое крыло" добавили перчинки одному из последних выпусков слепых прослушиваний.
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Оценивали выступления участников в креслах тренеров традиционно Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Настя Каменских и Потап. Что интересного происходило в новом выпуске шоу на телеканале "1+1" – читайте на LifeStyle 24.
Татьяна Ничай
О том, что 21-летняя девушка со Львова пойдет на вокальный проект, она первому сообщила отцу. Он все время проводит в дороге и редко видится с дочерью, но изрядно обрадовался, что Таня решила пойти по профессиональному пути и взойти на музыкальный "Олимп". На сцене проекта она потрясающе исполнила известный хит Dancing Queen и смогла развернуть кресла Тины Кароль и пары Насти Каменских и Потапа, но выбрала знаменитый дуэт.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Татьяны Ничай
Василий Процюк
26-летний парень из Ровенской области является офицером Вооруженных сил Украины. Петь Василий нигде не учился, поскольку является самоучкой. А все началось с университета, где его коллеги услышали, как он поет. Однажды они сказали, что хватит петь в стенах заведения – пора выходить на сцену. Поэтому он решился и поехал на 10 сезон "Голоса страны", где исполнил лирическую песню "Прости" Сергей Бабкина. На его голос развернулась единственная Тина Кароль, к которой Василий очень хотел попасть.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Василия Процюка
Ирина Повзун
31-летняя женщина из города Волочиск на Хмельниччине уже была на музыкальном проекте "Голос страны", но в 1 сезоне. Тогда ее тренером был Александр Пономарев, который, по словам хейтеров, продвигал ее в шоу-бизнесе. Ирина все отрицает и говорит, что грязные слухи о нем еще долго "гуляли" по Украине. На 10 сезон девушка приехала, чтобы доказать, что она сможет еще раз покорить сцену без наставников. Но с песней Think Ареты Франклин на этот раз ей это не удалось.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ирины Повзун
Юлия Коровко
22-летняя девушка из Харьковской области поет с детства. Но несмотря на желание быть на большой сцене, она всегда комплексовала из-за своего лишнего веса. Она призналась, что когда поет – то забывает о всех недостатках. Поэтому она с 5 или 6 попытки в конце концов попала на слепые прослушивания и исполнила песню Нади Дорофеевой "Дым", чем покорила Потапа и Настю и автоматически попала в их команду.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Коровко
Олеся Лейченко
19-летняя девушка из города Днепр сразу вышла на сцену проекта, не рассказав деталей о себе и сразу поразила исполнением песни "Сердце" The Hardkiss. Сначала Тина Кароль подумала, что это солистка группы Юлия Санина, песню которой исполняла участница, но нет, ей оказалась юная конкурсантка. Впрочем, Тина и пара Насти и Потапа развернулись на пение, а когда решил развернуться Монатик, Тина впервые за прослушивание его заблокировала. Поэтому, Олеся должна была решить между двумя "креслами", но все же выбрала Потапа и Настю Каменских. На этой участнице команда супругов закрыла свой набор конкурсантов.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Олеси Лейченко
Денис Жупник
Радио– и телеведущий из города Днепр с 15 лет поет, но до сих пор нигде себя не реализовал в музыке. Однако его голос уже можно было услышать с экранов телевизоров, правда, в роли султана Мурата, поскольку он озвучивает его в сериале "Великолепный век". На песню Монатика "Жизнь поет" неожиданно развернулся не сам Монатик, а Тина Кароль, которая автоматически и взяла его в свою команду.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дениса Жупника
Ульяна Горбачевская
45-летняя женщина со Львова является исполнительницей и исследовательницей украинских аутентичных песен. Кроме этого она мама 3 детей, а в вокальном деле ее поддерживает семья. Женщина уверена, что народную украинскую песню нужно продвигать среди молодежи, и раньше это на проекте "Голос страны" удавалось таким звездам, как KHAYAT и Кати Chilly. На сцене "Голоса" Ульяна исполнила старую песню "Доле", на которую сразу же откликнулась Тина Кароль и автоматически забрала в свою команду.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ульяны Горбачевской
Александра Горупа
Девушка всю жизнь пела и всегда чувствовала, что будет на большой сцене. Но как-то ей пришлось на время забыть о музыке, поскольку она в 20 лет вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она боялась рассказать об этом родителям, потому что боялась осуждения с их стороны. Александра пришла на проект, чтобы рассказать всем, что нужно уходить от плохих мужчин и ничего не терпеть. На сцене она исполнила легендарный хит Unbreak my heart Тони Брэкстон, на который развернулся Дан Балан и забрал в свою команду.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александры Горупы
Владимир Митев
33-летний мужчина из Киева в жизни является совсем другим, чем на сцене. Он переодевается в сценический образ дрег-королевы (drag queen), подобно Верке Сердючке, и покоряет зрителей необычными шоу. На слепые прослушивания он пришел в ярком наряде – в пышном платье, парике и с макияжем – чтобы выполнить оперную арию. Впрочем, на его исполнение так никто из тренеров и не развернулся.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Митева
Никита Ходос
22-летний юноша из Минска, Беларусь, вырос в многодетной семье – у него 5 младших братьев. Чтобы "не сидеть" у мамы на шее он начал петь на улицах и так зарабатывать себе на жизнь. На сцене проекта "Голос страны" он исполнил песню See You Again, на которую развернулся один только Монатик. Так парень попал в его команду.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Никиты Ходоса
Роман Клюба
21-летний парень из Ивано-Франковска стал настоящей "темной лошадкой", развернув невероятным мужским тембром сразу четыре кресла тренеров. В частности, Потап и Настя использовали свое последнее "экстра-место", которое предоставляется только один раз тренеру, чтобы добрать себе 17-го участника в команду. Но участник решил пойти в команду Тины Кароль, к своей одногорожанке.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа Клюбы
Алексей Приступ
24-летний парень из Одессы мечтал выйти на сцену "Голос страны" и посвятить свое выступление бабушке, которой уже нет в живых, но он знает, что она была бы невероятно рада его выступлению. И хотя он исполнил красивую украинскую песню "За лісами, горами", но никто из тренеров не развернул своего кресла.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Приступа
Мелен Пасса
Загадочная девушка из Харькова создает собственные кавер-версии с коллективом, но она всегда хотела попасть в проект "Голос страны", чтобы позаниматься с профессионалами-певцами и получить бесценный опыт. В будущем она мечтает реализовать себя как певицу. После яркого исполнения песни Bring it back к ней развернулись все 4 кресла. Но 27-летняя Мелен выбрала Монатика, который отдал ей свое место в команде и даже пригласил к нему в бэк-вокалисты.
"Голос страны" 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Мелен Пассы
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Во время шоу "Голос страны" 10 сезон 6 выпуск звездные тренеры набрали 10 участников. Монатик и Потап с Настей Каменских полностью сформировали свои команды.
- Потап и Настя Каменских имеют таких участника – Татьяну Ничай, Юлию Коровко и Олесю Лейченко.
- В команде Монатика – Никита Ходос и Мелен Пасса.
- А у Тины Кароль – Василий Ященко, Денис Жупник, Ульяна Горбачевская и Роман Клюба.
- Дан Балан же пригласил следующую – Александру Горупу.
Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые активно развивает свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.
MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".
Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.
Голос страны
Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают ее за мастерское исполнение песни.
Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.