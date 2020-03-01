Голос страны 10 сезон 7 выпуск: кто сумел завоевать последние места на шоу

В воскресенье, 1 марта, прошел 7 выпуск "Голоса страны-10", который стал последним днем так называемых "слепых прослушиваний". Мест в командах Дана Балана и Тины Кароль осталось мало, поэтому участники шоу прилагают все усилия, чтобы пройти кастинг. Кто же сумел попасть в следующий этап проекта – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Борьба за места на развлекательном проекте "Голос страны-10" усилилась. Все потому, что в последний день кастингов, которые организаторы показали в 7 выпуске шоу, команды Монатика, Насти Каменских и Потапа уже сформировались. Остались только несколько мест: 2 – у Тины Кароль, 5 – у Дана Балана.

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Но на шоу придут три самородка, которые потрясут всех звездных тренеров. Используют ли судьи экста-места – читайте в материале LifeStyle 24.

Татьяна Игнатенко

В течении 9 лет зажигательная одесситка пыталась попасть на "Голос страны", однако каждый раз испытывала фиаско. Поэтому в 2020 году Татьяна Игнатенко решительно настроена завоевать место в командах звездных тренеров и малое количество мест ее совсем не смущает. За почти десятилетие одесситка усовершенствовала вокал, поэтому с легкостью выбрала песню рок-группы Evanescence.

Безумная харизма и потрясающий вокал таки заставил Тину Кароль и Дана Балана нажать кнопку. После колебаний Татьяна Игнатенко выбрала молдавского артиста.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Татьяны Игнатенко

Николай Цихановский

Перспективный вокалист Николай Цихановский из Ровно также пришел на проект, чтобы воплотить свою мечту о большой сцене. Для зажигательного выступления он выбрал песню из репертуара эпатажной MARUV. Однако ни танцы, ни мощный вокал не смогли развернуть кресла звездных тренеров. Парень признался, что благодаря трекам Монатика занимается любимым делом и не намерен отказываться от мечты. С известным артистом Николай исполнил песню и попрощался со зрителями шоу.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Николая Цихановского

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Виктория Демчишин

Покорять сцену пришла и Виктория Демчишин, которая едва сдержала волнение перед выступлением. Для кастингов вокалистка выбрала лирическую песню группы "Бумбокс" – "Вахтерам". Чувственная композиция заставила тренеров подтанцовывать, однако никто не нажал кнопку. Все судьи отметили, что Виктория Демчишин рождена для музыки, потому обратились к родителям, чтобы они поддержали вокалистку и поверили в ее силы.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Демчишин

Тамара Балюк

Попасть на вокальный проект "Голос страны-10" мечтает и молодая мама двоих детей из Одессы – Тамара Балюк. Перед выступлением она призналась, что всего за год потеряла трех близких людей. Однако это не заставило Тамару Балюк отказаться от мечты. Кроме этого, женщина хотела своим примером показать, что дети – не препятствие на пути к успеху.

На вокал Тамары Балюк повернулись все звездные тренеры, которые были готовы использовать свои экстра-места. Она выбрала тренера, который первым развернул свое кресло – Дана Балана.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тамары Балюк

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Михаил Думнич

Талантливый вокалист Михаил Думнич из Закарпатья, который годами работает за границей, мечтал попасть в команду Монатика. Поэтому то, что звездный тренер уже заполнил все места, несколько расстроило парня. Однако Михаил не теряет надежду, что завоюет экста-место. Но попасть в следующий этап шоу он не сумел.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Думнича

Джамал Марселин

Волонтер из Нью-Йорка Джамал Марселин также пришел на развлекательное шоу. В Украине парень в рамках программы "Корпуса мира" помогает детям изучать английский язык и зато активно изучает украинский. Музыку Джамал считает своей страстью, поэтому мечтает когда-нибудь стать настоящим артистом. Однако в шоу вокалист не сумел попасть.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамала Марселина

Анастасия Балог

В 7 выпуске "Голоса страны-10" выступила 16-летняя Анастасия Балог. Девушка – поклонница творчества Дана Балана, поэтому перед выходом на сцену заявила, что мечтает попасть в команду кумира. И хотя ее вокал не был безупречным, артист все же нажал на кнопку.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Балог

Анжела Кансузян

Вокалистка Анжела Кансузян преодолела тысячи километров для того, чтобы стать участницей "Голоса страны-10". Девушка приехала из Абхазии и стремится доказать самой себе, что достойна стоять на сцене популярного проекта, которым она восхищается. С детства строгие традиции запрещали ей развиваться, однако от музыки Анжела все же не отказалась.

На последних секундах выступления к вокалистке развернулся Дан Балан.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анжелы Кансузян

Роман Сасанчин

Звездой 10 сезона "Голоса страны" стал Роман Сасанчик. Парень появился в последний день кастинга и ошеломил всех звездных судей. Все потому, что именно Роман был триумфатором детского "Голоса-2", который победил с Тиной Кароль. После участия в конкурсе он имел немало концертов Украине, а после изменения тембра вокалист решил вернуться на проект.

"Это почти мой сын", – объяснила Тина Кароль всем коллегам, которые развернулись на голос 17-летнего парня. Роман Сасанчин неожиданно выбрал Дана Балана.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Сасанчина

Ксения Буга

Места остались только в команде Тины Кароль, поэтому участники понимают, насколько требовательным будет отбор. Однако от шанса выступить не отказалась Ксения Буга. 25-летняя девушка уже давно является уличным музыкантом, поэтому уверенно вышла на сцену. Для выступления она выбрала песню группы KAZKA "Плакала", изменив ее до неузнаваемости. Тина таки выбрала Ксению Бугу на последних секундах выступления.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ксении Буги

Наталья Турбина

Юбилейный 10 сезон "Голоса страны" стремится покорить и Наталья Турбина, которая уже давно выступает на сцене. Девушка поражает ярким образом, но не менее особым вокалом. Вокалистка продемонстрировала умение брать высокие ноты, однако развернуть кресла звездных тренеров так и не смогла.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Натальи Турбины

Екатерина Сивун

Киевлянка Екатерина Сивун призналась, что ее родители развелись. Поэтому девушку воспитывают бабушка и дедушка, которые поддерживают ее в стремлении стать артисткой. Именно благодаря им талантливая Екатерина Сивун пришла на кастинги "Голоса страны-10". Вокалистка кардинально изменила популярную песню "Дай руку мені" Ирины Билык, поразив всех тренеров.

Екатерина Сивун не сумела развернуть кресла звезд. Однако Тина Кароль призналась, что вокал она услышала мощный, но она услышала психологическую неуверенность.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Сивун

Анна Трубецкая

"Я пришла на "Голос", чтобы повторить успех Тины Кароль", – заявила конкурсантка Анна Трубецкая из Могилева. Вокалистка призналась, что подражает стилю кумира и знает, как много она приложила усилий, чтобы получить такую ​​славу. Поэтому Анна Трубецкая готова к борьбе за возможность выступать на большой сцене.

Для кастинга 7 выпуска участница шоу выбрала песню "Сила притяжения", переделав аранжировку. Анна развернула все кресла, а Тина Кароль с восторгом призналась, что девушка спела лучше. Конкурсантку узнала Настя Каменских, поскольку была в другом талант-шоу. После колебаний Анна Трубецкая выбрала Тину Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Трубецкой

Во время 7 выпуска "Голос страны-10" звездные тренеры дополнили свои команды:

Потап и Настя Каменских не пригласили никого на экстра-места, хотя и разворачивали свои кресла на выступления участников.

В команде Монатика также не было пополнения.

В то же время в команде Тины Кароль появились Ксения Буга и Анна Трубецкая.

Дан Балан же пригласил Татьяну Игнатенко, Тамару Балюк, Анастасию Балог, Анжелу Кансузян, Романа Сасанчина.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ​​ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славы он добивался тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и получил с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.