Имена всех членов жюри талант-шоу Голос страны: кто занял судейские кресла

Вокальное талант-шоу "Голос страны", которое уже успели полюбить телезрители в 2020 году станет юбилейным. Проект, который ищет певческие таланты откроет свои двери в десятый раз, 19 января. Вокальное шоу охватывает четыре этапа: слепые прослушивания, бои, нокауты и прямые эфиры. Кто с тренеров будет идти бок о бок с участниками и давать свои наставления – читайте дальше.

Звездные тренеры "Голоса страны" 10 сезона

Представители телешоу впервые сообщили поклонникам имена сразу двух тренеров. Судейское кресло возглавила украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан. Певец уже второй раз будет участвовать в певческом шоу, а Тина Кароль будет искать талантливый голос в шестой раз.

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#ДанТина возвращаются! Дан Балан и Тина Кароль стали тренерами юбилейного сезона "Голос страны-10". Как будут развиваться их отношения и жив ли "кенгуруш" между звездами ?,

– говорится в анонсе юбилейного сезона "Танцы со звездами".

Отметим, что именно подопечная Данная Балана в 9 сезоне одержала победу. Оксана Муха сумела покорить украинцев непревзойденным тембром и чувственными песнями.

К звездным коллегам присоединился певец Монатик. Он уже в третий раз занимает место тренера в вокальном проекте. На своей личной странице певец записал оригинальное видео о возвращении в песенное талант-шоу.

В канун Нового года организаторы объявили еще одного звездного тренера. Им стал украинский рэпер Потап. По словам артиста, он будет бороться за сильнейших вокалистов, которые помогут ему одержать победу. Тренерское кресло "Голосе страны" рэпер займет в шестой раз. В песенном конкурсе Потап помог начать заново певческую карьеру Татьяне Решетняк, которая сейчас известна под псевдонимом TAYANNA.

Настоящей неожиданностью для всех стало появление еще одного звездного судьи, ведь ранее отмечалось, что Потап стал последним вокальным тренером. В двойном кресле с мужем будет сидеть его жена и певица Настя Каменских.

Ранее создатели талант-шоу уже прибегали к эксперименту с двойным креслом. Одно судейство на двоих возглавила группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний), которые вместе выбирали участников в свою команду. В 5 сезоне "Голос страны. Дети" участник команды Александр Зазарашвили одержал победу.