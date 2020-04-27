Как Роман Сасанчин шел к победе на "Голосе страны-10": все выступления триумфатора шоу

В Украине зрители выбрали победителя развлекательного шоу "Голос страны-10". Обладателем престижного кубка стал 17-летний Роман Сасанчин. Как вокалист шел к победе на проекте – смотрите в подборке LifeStyle 24.

"Голос страны 10" стал едва ли не самым популярным шоу 2020 года. Сотни талантливых вокалистов покорили звездных судей и зрителей своими тембрами голоса, а также харизмой. По результатам финала шоу, который прошел 26 апреля, победу одержал Роман Сасанчин. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, каким был путь триумфатора на проекте.

Важно: Победитель Голоса страны 10 сезон – Роман Сасанчин

На кастинги проекта Роман Сасанчин пришел с непростой композицией Luna tu, которая сумела покорить судей и зрителей. Парень пошел в команду Дана Балана.

"Голос страны 10 сезон": выступление Романа Сасанчина на кастинге

В вокальных боях Роману Сасанчину удалось завоевать себе место благодаря песне Тины Кароль "Не дощ".

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"Голос страны 10 сезон": выступление Романа Сасанчина на вокальный боях

Но следующий этап шоу мог завершиться фиаско для Романа Сасанчина. На сцену нокаутов он вышел с песней "Зорі запалали". Вокалист оказался на "скамейке запасных" и от выхода из проекта его спасла Тина Кароль.

"Голос страны 10 сезон": выступление Романа Сасанчина на нокаутах

Триумфальными для Романа Сасанчина были финальные выступления. Зрители отдали за него больше всего голосов благодаря композиции "Цвіте черешня", которую он посвятил маме.

"Голос страны 10 сезон": выступление Романа Сасанчина в финале

Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.