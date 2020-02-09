Голос страны 10 сезон 4 выпуск: пранк Остапчука, участницы из России и легенда из талант-шоу

Слепые прослушивания грандиозного шоу "Голос страны" 10 сезон продолжаются! Звездные тренеры забирают в свои команды лучших участников, чтобы вместе с ними получить желаемую победу на проекте.

Четвертый выпуск проекта "Голос страны" 10 сезон выдался не менее впечатляющим, чем предыдущие три. Немало талантливых исполнителей со всей Украины боролись за места в командах тренеров – Дана Балана, Тины Кароль, Насти Каменских и Потапа, и Монатика, – но к ним попали только лучшие из лучших. Количество мест в звездных командах резко уменьшилось, поэтому участники не на шутку начали волноваться за свое долгожданное звездное шоу.

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Что интересного произошло во втором выпуске популярного шоу и какими участниками пополнились команды судей – читайте на LifeStyle 24.

Максим Гара

26-летний киевлянин первым открыл 4 выпуск шоу "Голос страны" 10 сезон. Парень является солистом оперетты и сам знает, как нужно стараться ради хорошего результата. На проект он пришел с одной целью – попасть в команду Тины Кароль. Он обожает ее творчество и считает, что артистка безупречна не только извне, но и внутри. На сцене Максим исполнил песню своей любимицы – "Сила высоты" – и своим голосом смог повернуть единственное тренерское кресло Тины. Так он автоматически попал в ее команду и вместе с ней исполнил песню на сцене проекта.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Максима Гари

Ася Хорошун

Девушке из Переяслав-Хмельницкого – 24 года, и она свою жизнь мечтает связать с музыкой. Кроме того, что Ася пишет собственные песни, она еще и работает на нескольких работах, одна из них – уборщица в цирке, где она ухаживает за животными. Девушка никогда еще не выступала на больших сценах, но убеждена, что на этом шоу она сможет сполна показать свой талант. На сцене "Голос страны" девушка исполнила песню "Нас не догонят", на которую повернулись все кресла тренеров. Впрочем, после некоторых раздумий участница слепых прослушиваний решила пойти в команду Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Аси Хорошун

Павел Захарчук

29-летний Павел родом из Одессы. Там у него есть авторский проект, с которым часто дает концерты и даже выступал на разогревах. Хоть у него и есть немало поклонников в Одессе, мужчина мечтает сиять не только в Одессе, но и по всей Украине. На сцену 4 слепых прослушиваний он вышел с песней I can't dance, которая мощно зажгла зал "Голоса", но на его вокал из тренеров так никто и не повернулся.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Павла Захарчука

Николай Свид

25-летний парень из города Славутич кроме "певческой" мечты имеет еще одну – чтобы его мама выздоровела. Николай признался, что сейчас она находится в больнице, поскольку у нее отказали 2 почки. Чтобы хоть как-то ей помочь финансово, парень работает в караоке. На проекте "Голос страны" он хочет не только воплотить собственную мечту, но и мечту мамы, ведь она всегда хотела видеть его на большой сцене. В 4 выпуске он исполнил песню Ирины Билык "Снег", к нему повернулись кресло Потапа и Насти Каменских и Дана Балана. Впрочем парень выбрал первых.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Свида

Владимир Остапчук

35-летний шоумен из Умани решил удивить не только публику шоу, но и своих друзей-тренеров. Мужчина происходит из небогатой семьи, впрочем настойчивость и любовь к музыке помогли ему успешно окончить музыкальную школу. И хоть он пошел по другой тропе шоу-бизнеса, на проекте "Голоса" Владимир решил удивить рэп-исполнением. На сцене слепых прослушиваний зрители сразу же узнали Остапчука, но каково же было удивление тренеров, когда они повернулись к нему лицом. На рэп-хит Time to Say Goodbye откликнулись нажатием красной кнопки Тина Кароль, Монатик и Потап с Настей. Но, как оказалось, это был просто "пранк", поэтому шоумен решил не выбирать себе тренера, а рассказать о коллегах несколько шуток.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука

Карина Арбельяни

31-летняя женщина хоть и родом из Украины, но уже много лет живет и работает актрисой в Москве, Россия. Ее мать является украинкой, а отец – россиянин. Из-за работы отца ей и пришлось бросить Украину, впрочем, она всегда помнит ее и говорит, что "как ребенок хочет вернуться к своей матери, так и она хочет возвращаться в Украину". Карина также вспомнила о своем дедушке Николае, в котором чувствовала сильные казацкие корни. На проект "Голос страны" в Украине женщина приехала, чтобы именно здесь начать свой творческий сольный путь, а не в России. На песню "Журавли" группы The Hardkiss повернулся единственный тренер Дан Балан.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Арбельяни

Дмитрий Максимов

28-летний парень с Херсонщины является успешным агрономом. С утра до вечера он работает на полях, а когда нет жатвы – поет. Дмитрий убежден, что достиг вершин в фермерстве, впрочем он мечтает осуществить еще одну мечту – стать певцом. На сцене слепых прослушиваний он спел песню Олега Винника "Наталя-Наталі", но на его вокал никто из тренеров так и не повернулся.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дмитрия Максимова

Екатерина Чемезова

30-летняя женщина из Киева является настоящей звездой корпоративов. Она признается – хоть и неплохо зарабатывает, но удовольствия от работы не получает, ведь должна часто петь те песни, которые не хочет. На досуге она часто сама пишет музыку и тексты, и даже однажды ей сделал комплимент Потап, когда она исполняла рэп-композицию. Поэтому Екатерина решила, что хочет покончить с корпоративами и вышла на сцену "Голоса" с песней Майли Сайрус Nothing Breaks Like a Heart. На ее интересное выступление отреагировали аж три тренерских кресла – Тина Кароль, Дан Балан и Монатик. Екатерина очень обрадовалась решению тренеров, но все же выбрала Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Чемезовой

Юрий Самовилов

27-летний парень из Донецка является сценаристом популярных музыкальных проектов канала 1+1 "Голос страны" и "Танцы со звездами". Он также имеет музыкальный проект "Вместе", с которым выступает и пишет собственные песни. На сцене "Голоса" он стремится показать себя как сольного исполнителя, поэтому на слепые прослушивания он пришел с известным хитом Стинга Englishman in New York, на который повернулись все тренерские кресла, кроме Дана Балана. Впрочем, он выбрал Тину Кароль, хоть и признался, что боится ее, потому что она словно кактус.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юрия Самовилова

Мария Щербак

23-летняя кавер-исполнительница из Киева мечтает попасть к Монатику, так как считает его одним из ведущих звезд Украины. Она хочет сделать все, чтобы попасть к нему в команду. На сцене слепых прослушиваний она исполнила его хит "Каждый раз" и он единственный все же повернулся на ее вокал. Так Монатик воплотил мечту девушки.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Щербак

Александра Сиркашева

18-летняя львовянка уже бывала на сцене "Голоса страны", однако детского образца – "Голос страны. Дети" 2 сезон. Тогда же она была в команде Потапа, впрочем, проиграла на вокальных боях. Сегодня же она хочет покорить сцену взрослого "Голоса", поэтому на сцену проекта она вышла с песней NK "Обещаю", но так и не смогла повернуть ни одно тренерское кресло.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александры Сиркашевой

Нурсултан Шатирханули

33-летний мужчина из Казахстана всю жизнь мечтал выступать на большой сцене, но долгое время вынужден был стоять за прилавком семейного торгового магазина и продолжать дело родителей. Впрочем, однажды вдохновился выступлением своего кумира и взял с него пример – стал оперным исполнителем, после чего его стали узнавать на улицах родной страны. Теперь он приехал покорять украинскую сцену, где исполнил Time to say goodbye. На его сильный вокал повернулись кресла Потапа и Насти и Тины Кароль, но Нурсултан решил выбрать тренером поп-диву Тину Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Нурсултана Шатирханули

Дарья Полоротова

17-летняя девушка из российского города Саратов приехала на слепые прослушивания, чтобы покорить сердце своего кумира – Тины Кароль. Дарья призналась, что выросла на ее песнях и всегда вдохновляется творчеством артистки. По ее словам, она развивает свой инстаграм, записывая различные кавер-хиты. Однажды на песню отреагировала Тина Кароль, написав "Прекрасно". Это еще больше вдохновило девушку, поэтому она приехала на проект ради Тины. На сцене она исполнила ее песню "Вабити" и смогла повернуть кресла Тины и Монатика. И пока она выбирала своего тренера, на сцену вышла поддержка девушки – фан-группа Тины Кароль, куда она входит, и вместе с Тиной Кароль исполнила еще раз хит "Вабити". После дуэта она все же озвучила, что пойдет в команду певицы.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Полоротовой

Артем Семенов

33-летний киевлянин стал настоящей сенсацией 4 выпуска 10 сезона "Голос страны". 10 лет назад он участвовал в одном из известных талант-шоу страны – "Украина имеет талант" – и, казалось, имел старт потрясающей карьеры. Но со временем все затихло, и мужчина стал в стороне музыки. На протяжении последних лет он занимался домашним фермерством, которое начал с нуля и превратил в успешный бизнес. Сейчас же он хочет вернуться в шоу-бизнес, поэтому проект "Голос страны" считает новой страницей своей жизни. На сцене слепых прослушиваний он исполнил песню "Лебединая верность", на которую повернулись тренерские кресла Тины Кароль и Потапа с Настей. Артем решил пойти в команду Тины Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Семенова

Во время шоу "Голос страны" 10 сезон 4 выпуск звездные тренеры набрали 10 участников.

Потап и Настя Каменских имеют такого участника – Николая Свида.

В команде Монатика – Ася Хорошун, Екатерина Чемезова и Мария Щербак.

А у Тины Кароль – Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова и Артем Семенов.

Дан Балан же пригласил – Карину Арбельяни.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ​​ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако за славу он боролся тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X– фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O– Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и получил с ней победу.

Голос страныВокальное талант– шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.