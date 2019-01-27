Голос страны 9: кто из звездных судей впервые воспользовался возможностью блокировки соперника

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Тина Кароль получила необычный сюрприз от Dan Balan
Тина Кароль получила необычный сюрприз от Dan Balan / 1plus1.ua

В воскресенье, 27 января, много украинцев ошеломленно слушали выступления талантливых вокалистов. Однако второй эфир удивил поклонников шоу "Голос страны 9" неожиданными сюрпризами.

Кроме неординарных музыкальных стилей, зрители впервые увидели нововведение 9 сезона. Отныне звездные тренеры могут блокировать своих соперников во время "слепого прослушивания". Во время второго эфира "Голоса страны" один из членов жюри воспользовался этой возможностью.

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Это сделал Dan Balan, который, по предположению Потапа, необычным способом хотел привлечь внимание Тины Кароль. Чтобы звезда дополнила свою команду талантливой вокалисткой, артист заблокировал Монатика.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – Dan Balan заблокировал Монатика

 

 

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.

Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.

Теги: LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: 24 Канал
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