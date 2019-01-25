Голос страны 9: от каких комплексов когда-то страдали звездные тренеры шоу

Развлекательное шоу "Голос страны 9" приковало к себе внимание миллионов украинцев. Пока на телеэкраны вышло два выпуска проекта, поэтому команды звездных тренеров пополнились талантливыми вокалистами. Но несмотря на это знаменитости поделились неожиданными признаниями.

Во втором выпуске шоу "Голос страны 9" на сцену вышла Кристина Сквирская. Девушка призналась, что это ее первое публичное выступление. До этого она втайне пела, когда никого не было дома. Причиной для этого были комплексы из-за лишнего веса. После волны оскорблений в школе Кристина Сквирская выбрала здоровое питание и похудела, а впоследствии и решилась воплотить свою мечту – петь на большой сцене.

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Такая история участницы проекта всколыхнула воспоминания звездных тренеров. Потап признался, что тоже страдал от комплексов, однако, когда он выходит на сцену, чувствует себя совсем другим человеком.

Много талантливых людей сравнивают себя со звездами и думают, что у них так никогда не получится... Скажу о себе: когда я выхожу на сцену, мне кажется, что я такой худой, красивый, у меня длинные волосы... Сцена мне помогает. Я за счет нее борюсь с комплексами,

– поделился Потап.

Тина Кароль подтвердила слова рэпера. Она призналась, что все звезды в свое время преодолевали комплексы и боялись петь на публике. Однако упорная работа над собой дала свои результаты – артисты добились успеха и видят, как теперь ими восхищаются другие. С юмором Тина добавила, что даже перед эфирами не могла ничего есть 3 дня.

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А вот Dan Balan откровенно рассказал, что был слишком худым. Поэтому он долгое время пытался набрать хоть немного веса и преодолеть свои комплексы.

Я был очень-очень худой. Пытался много есть, каждый день тренировался, но был недоволен тем, как выгляжу. В конце концов, я сказал: "Да ну его"... И вдруг все начало налаживаться,

– признался Dan Balan.

Ранее Монатик тоже сделал неожиданное признание о своих комплексах. Он рассказал, что когда-то имел не идеальные зубы, поэтому стеснялся улыбаться. Однако после старта вокальной карьеры он позаботился о своей улыбке и теперь дарит ее всем поклонникам.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – признание звездных тренеров и выступление Кристины Сквирской