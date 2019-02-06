Голос страны 9: самые яркие моменты с Даном Баланом

Молдавский певец Дан Балан получил в Украине еще большую популярность. Артист впервые присоединился к вокальному шоу, где занял место звездного тренера на украинском "Голосе страны 9". За три кастинговых эфира харизматичный Дан Балан успел отличиться не одним ярким моментом.

В среду, 6 февраля, талантливый певец и композитор Дан Балан празднует свое 40-летие. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими яркими кадрами запомнилось его участие в кастингах.

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Танец с участницей шоу

Своенравный Дан Балан проявляет немалый интерес к украинской культуре и языку, поэтому охотно общается с участниками проекта "Голос страны 9". Не стесняется артист и учиться чему-то новому.

Зажигательные ритмы "Коломыйки", которую исполнила Марина Фижделюк в первом эфире шоу, настолько захватили Дана Балана, что он стал подтанцовывать. Участница шоу призналась, что она умеет не только петь, но и танцевать народный танец гуцулка. Услышав это, Дан Балан охотно согласился стать учеником девушки, а затем станцевал с Тиной Кароль.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Фижделюк и танец Дана Балана

Полиглот

Мало кто знает, что Дан Балан – полиглот. Он знает по меньшей мере 5 иностранных языков: английский, французский, испанский, молдавский и русский. Поэтому, когда на сцену вышел представитель Оману Хайтхам Мохаммед Рами, артист с легкостью с ним пообщался.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн-выступление Хайтхама Мохаммеда Рами

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Яркий вокальный дуэт

Талантливая Екатерина Бегу решила спеть на украинском шоу "Голос страна 9" один из первых хитов Дана Балана. Девушка заверила, что артист узнает песню. Дан Балан был поражен, насколько привычная для него композиция начала звучать по-другому. По просьбе коллег артист вышел на сцену и в дуэте с Екатериной потрясающе спел хит "Dragostea Din Tei".

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Ухаживания за Тиной Кароль

Зажигательный Дан Балан с первых минут шоу "Голос страны 9" приковал к себе пристальное внимание зрителей. Все с интересом наблюдают за его романтическими ухаживаниями за Тиной Кароль. Молдавский артист не скрывает, что имеет симпатию к звезде, что видно даже в его взгляде.

Во время второго прямого эфира Дан Балан даже спел для Тины Кароль. Исполняя свою песню "Люби" с участником шоу, он спустился к певице и пригласил ее в дуэт. Однако своенравная Тина отказалась петь и вернулась к своему креслу.

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