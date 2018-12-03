Голос страны 9 сезон: кто станет тренером проекта

Стало известно имя первого тренера 9 сезона вокального шоу "Голос страны". Им стал Потап – украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель, который примет участие в проекте в пятый раз.

Как известно, Потап несколько сезонов подряд был тренером проекта "Голос. Дети". Исполнитель опубликовал проморолик на своей странице в Instagram.

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В коротком ролике артист находится в спортивном зале, где подкачивает свое тело. Интересно то, что во время тренировки играет песня Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь", которую напевает Потап.

"За несколько сезонов тренерства в "Голосе страны", я понял, что этот проект не только о голосах и тембрах, но и о людях и их судьбах. Ключиком к моему повороту в кресле этого сезона станет исполнение, которое не обязательно должно быть профессиональным. Буду рад видеть в своей команде таланты из народа, ведь я и сам 10 лет назад был на их месте. В этом сезоне будет потрясающий тренерский состав. Поэтому я настроен на то, что пока все судьи будут ярко себя проявлять, команда Потапа будет выигрывать", – заявил Потап, пишет ТСН.

Потап станет судьей на шоу "Голос страны": смотрите проморолик

Напомним, 8 сезон певческого шоу "Голос страны" проходил весной 2018 года на телеканале "1+1". За победу в финале "Голоса страны-8" боролись Елена Луценко (команда Сергея Бабкина), Анна Тринчер (команда Джамалы), Србуи Саргсян (команда Потапа), а также Андрей Рибарчук (команда Тины Кароль). Победу талантливой Елене Луценко принесла песня Нины Матвиенко "Колискова зорі". На артистку ждали щедрые подарки в знак победы на проекте: она получила почетное звание "голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый".