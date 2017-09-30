Голос страны 9 сезон: певец Dan Balan станет тренером проекта

94 Читати новину українською
Голос страны 9 сезон: имена всех тренеров проекта
Голос страны 9 сезон: имена всех тренеров проекта

Уже скоро стартуют съемки 9 сезона вокального шоу "Голос страны": стало известно информацию о полном составе тренеров проекта. Четвертым станет популярный певец Dan Balan.

Тренерами 9 сезона украинского вокального шоу "Голос страны" станут такие звезды: шоумен Потап, певица Тина Кароль, тренер "Голос. Дети" Монатик и знаменитый в мире певец и композитор Dan Balan.

Читайте также: Топ-5 побед Украины в культурной отрасли за 2018 год: интересные детали

Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу. Поэтому в новом промо-ролике Монатик станцевал под хит артиста "Numa Numa".

Монатик передал музыкальную эстафету Dan Balan: смотрите видео

Главный продюсер проекта "Голос страны" Владимир Завадюк рассказал об участии знаменитого певца в проекте, говорится на сайте "1+1".

В этом году "Голос страны" пройдет под главной темой "Звезды среди нас". Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Впервые за всю историю проекта к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций,
– отметил продюсер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Монатик Тина Кароль
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
31122
Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
сегодня 11:00 Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
Юлія Девда 174
Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
сегодня 10:02 Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
Анастасія Манюхіна 262
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 35459
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 1218
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 1190
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук