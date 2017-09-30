Голос страны 9 сезон: певец Dan Balan станет тренером проекта

Уже скоро стартуют съемки 9 сезона вокального шоу "Голос страны": стало известно информацию о полном составе тренеров проекта. Четвертым станет популярный певец Dan Balan.

Тренерами 9 сезона украинского вокального шоу "Голос страны" станут такие звезды: шоумен Потап, певица Тина Кароль, тренер "Голос. Дети" Монатик и знаменитый в мире певец и композитор Dan Balan.

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Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу. Поэтому в новом промо-ролике Монатик станцевал под хит артиста "Numa Numa".

Монатик передал музыкальную эстафету Dan Balan: смотрите видео

Главный продюсер проекта "Голос страны" Владимир Завадюк рассказал об участии знаменитого певца в проекте, говорится на сайте "1+1".

В этом году "Голос страны" пройдет под главной темой "Звезды среди нас". Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Впервые за всю историю проекта к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций,

– отметил продюсер.