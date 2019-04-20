Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос

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Голос страны 9 сезон финал
Голос страны 9 сезон финал / Instagram / @goloskrainy_official

Уже завтра, 21 апреля, в Украине отгремит одно из самых популярных песенных шоу "Голос страны 9". В командах Потапа, Дана Балана, Тины Кароль и Монатика осталось только по одному участнику, а именно – Карина Арсентьева, Оксана Муха, Андрей Хайят и Виктория Олейник соответственно. Кто из них, по вашему мнению, заслуживает желаемой статуэтки больше всего ?

Каждый из звездных наставников показал невероятное шоу в минувшее воскресенье, 14 апреля, в полуфинале "Голоса страны 9". Тренеры подобрали наиболее подходящие песни для участников своих команд, а также спели вместе с ними. Однако завтра, 21 апреля, их задачей является еще больше открыть своих финалистов и одержать такую желанную победу.

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Так, по результатам голосования зрителей в полуфинале, в завершающий этап проекта смогли попасть Оксана Муха (команда Дана Балана), Карина Арсентьева (команда Потапа), Андрей Хайят (команда Тины Кароль) и Виктория Олейник (команда Монатика).

Безусловно, каждый из них является невероятным вокалистом и чрезвычайно способным учеником, ведь дойти до финала – это уже победа, однако получить легендарную статуэтку должен кто-то один.

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
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