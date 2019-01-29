Голосование за лучшую песню на Евровидении: Джамала попала в топ-10
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение запустили онлайн-голосование за лучшую песню прошлых лет. Украинская певица, победительница Евровидения–2019 Джамала попала в десятку лучших с песней "1944".
Голосование проходит на официальном сайте Евровидения.
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Сейчас в опросе проголосовали более 41 000 человек, а представительница Украины Джамала занимает шестое место (7%).
Смотрите выступление Джамала с песней "1944" на шоу Евровидение–2016:
Первые три места занимают песня "Euphoria" в исполнении шведской певицы Лорин (26%), "Fairytale" Александра Рыбака от Норвегии (14%) и "Toy" израильской певицы Нетты Барзилай (13%).
Голосование на сайте eurovisionworld.com / Скриншот