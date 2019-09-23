"Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония награждения премиями Эмми-2019. За первенство посоревновались известные актеры, режиссеры и кинопроекты. Однако не обошлось без эпатажа: знаменитости для особого выхода подобрали довольно откровенные наряды, которые уже успели взбудоражить сеть.
Эмилия Кларк
Пожалуй, все звезды сериала "Игра престолов" оказались в эпицентре внимания на Эмми-2019. Все потому, что сага была представлена в 32 номинациях и получила престижные награды, в частности, первенство в категории "Лучший драматический сериал". И немалое внимание привлекла и актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен. На красной дорожке она появилась в платье от Valentino с большим декольте.
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Эмилия Кларк / Instagram / @wwd
Актриса Эмилия Кларк на Эмми-2019 / Instagram / @hbo
Кетрин Зета-Джонс
Произвело фурор и появление актрисы Кэтрин-Зета Джонс на красной дорожке. Специально для Эмми-2019 она выбрала роскошное розовое платье из коллекции Georges Hobeika. Наряд обнажал стройные ноги актрисы и подчеркивал ее пышный бюст.
Кэтрин-Зета Джонс на церемонии Эмми-2019 / Instagram / @catherinezetajones
Кендалл Дженнер
А вот модель Кендалл Дженнер решила прийти на торжество в достаточно эпатажном наряде. Перед камерами одна из сестер Карадшян появилась в латексном платье с цветочным верхом от бренда Richard Quinn. В то же время Ким красовалась в приталенном черном платье с пикантной зоной декольте.
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Кендалл Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @lifeandstyleweekly
Зендея
Актриса Зендея выбрала не менее горячий образ. Звезда предстала перед камерой в так называемом "голом" платье. Зеленый наряд от Vera Wang местами был прозрачным, что придало "огня" ее виду.
Актриса Зендая / Instagram / @zendaya
Менди Мур
А вот актриса Мэнди Мур попала в курьезную ситуацию. Звезда выбрала платье из коллекции Brandon Maxwell. Платье обнажало пышную грудь актрисы и ее стройные ноги. Однако в подобном платье на красной дорожке появилась еще одна звезда – Сьюзен Келечи Уотсон. Перед камерами знаменитости посмеялись над ситуацией.
Менди Мур попала в курьезную ситуацию / Instagram / @mandymooremm
Менди Мур / Instagram / @mandymooremm
Индия Мур
Актриса Индия Мур также отличилась на Эмми-2019. Она пришла на красную дорожку в платье от Louis Vuitton с большими разрезами на ногах.
Индия Мур / Instagram / @indyamoore