"Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019

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Эмми-2019: самые сексуальные образы
Эмми-2019: самые сексуальные образы / Instagram / @justjared

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония награждения премиями Эмми-2019. За первенство посоревновались известные актеры, режиссеры и кинопроекты. Однако не обошлось без эпатажа: знаменитости для особого выхода подобрали довольно откровенные наряды, которые уже успели взбудоражить сеть.

Эмилия Кларк

Пожалуй, все звезды сериала "Игра престолов" оказались в эпицентре внимания на Эмми-2019. Все потому, что сага была представлена в 32 номинациях и получила престижные награды, в частности, первенство в категории "Лучший драматический сериал". И немалое внимание привлекла и актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен. На красной дорожке она появилась в платье от Valentino с большим декольте.

 Важно: Победители Эмми-2019: какие сериалы получили престижные награды


Эмилия Кларк / Instagram / @wwd

Акторка Емілія Кларк на Еммі-2019
Актриса Эмилия Кларк на Эмми-2019 / Instagram / @hbo

Кетрин Зета-Джонс 

Произвело фурор и появление актрисы Кэтрин-Зета Джонс на красной дорожке. Специально для Эмми-2019 она выбрала роскошное розовое платье из коллекции Georges Hobeika. Наряд обнажал стройные ноги актрисы и подчеркивал ее пышный бюст.

Кетрін-Зета Джонс на церемонії Еммі-2019
Кэтрин-Зета Джонс на церемонии Эмми-2019 / Instagram / @catherinezetajones

Кендалл Дженнер

А вот модель Кендалл Дженнер решила прийти на торжество в достаточно эпатажном наряде. Перед камерами одна из сестер Карадшян появилась в латексном платье с цветочным верхом от бренда Richard Quinn. В то же время Ким красовалась в приталенном черном платье с пикантной зоной декольте.

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Кім Кардашян і Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @lifeandstyleweekly

Зендея

Актриса Зендея выбрала не менее горячий образ. Звезда предстала перед камерой в так называемом "голом" платье. Зеленый наряд от Vera Wang местами был прозрачным, что придало "огня" ее виду.

Акторка Зендая
Актриса Зендая / Instagram / @zendaya

Менди Мур

А вот актриса Мэнди Мур попала в курьезную ситуацию. Звезда выбрала платье из коллекции Brandon Maxwell. Платье обнажало пышную грудь актрисы и ее стройные ноги. Однако в подобном платье на красной дорожке появилась еще одна звезда – Сьюзен Келечи Уотсон. Перед камерами знаменитости посмеялись над ситуацией.

Менді Мур попала в курйозну ситуацію
Менди Мур попала в курьезную ситуацию / Instagram / @mandymooremm

Менді Мур
Менди Мур / Instagram / @mandymooremm

Индия Мур

Актриса Индия Мур также отличилась на Эмми-2019. Она пришла на красную дорожку в платье от Louis Vuitton с большими разрезами на ногах.


Индия Мур / Instagram / @indyamoore

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эмми Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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