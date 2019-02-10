Голые платья и сексуальные декольте: какие образы звезды показали на вечеринке перед Грэмми-2019

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В Калифорнии отгремела роскошная вечеринка перед Грэмми-2019: самые сексуальные образы мероприятия
В Калифорнии отгремела роскошная вечеринка перед Грэмми-2019: самые сексуальные образы мероприятия / 24 Канал

Уже 11 февраля весь мир узнает, какие знамениты музыканты получили престижные статуэтки Грэмми-2019. А пока организаторы готовятся к грандиозному шоу, звезды отдыхают на ярких вечеринках в Калифорнии.

В отеле Хилтон, который расположен в престижном районе Беверли-Хиллз, состоялась одна из самых громких вечеринок – PRE-Grammy 2019. Такое светское мероприятие привлекло немалое внимание, ведь во время вечера на сцену вышли одни из самых известных вокалистов мира.

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Не менее эффектными были и платья, которые американские знаменитости засветили на вечеринке перед Грэмми-2019. Но пока одни артистки сияли в выдержанных вечерних нарядах, другие наслаждались вниманием фотографов, демонстрируя сексуальные образы.

Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать топ-10 самых горячих звезд на PRE-Grammy 2019.

Ніколь Шерзінгер
Николь Шерзингер​ / Getty Images

Сексуальна сукня Ніколь Шерзінгер
Сексуальное платье Николь Шерзингер​ / Getty Images 

Зваблива Сієра
Обольстительная Сиерра / Getty Images

Ріта Ора
Рита Ора / Getty Images

Мексиканська поп-співачка Талія
Мексиканская поп-певица Талия / Getty Images


Певица Nazanin Mandi в Калифорнии​ / Getty Images


Певица Bebe Rexha / Getty Images

Гола сукня Джуліанн Гаф
Голое платье Джулианн Гаф / Getty Images


Джессика Жаррель / Getty Images

Співачка Кендра Еріка
Певица Кендра Эрика / Getty Images


Меган Кемпер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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