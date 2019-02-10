Голые платья и сексуальные декольте: какие образы звезды показали на вечеринке перед Грэмми-2019

Уже 11 февраля весь мир узнает, какие знамениты музыканты получили престижные статуэтки Грэмми-2019. А пока организаторы готовятся к грандиозному шоу, звезды отдыхают на ярких вечеринках в Калифорнии.

В отеле Хилтон, который расположен в престижном районе Беверли-Хиллз, состоялась одна из самых громких вечеринок – PRE-Grammy 2019. Такое светское мероприятие привлекло немалое внимание, ведь во время вечера на сцену вышли одни из самых известных вокалистов мира.

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Не менее эффектными были и платья, которые американские знаменитости засветили на вечеринке перед Грэмми-2019. Но пока одни артистки сияли в выдержанных вечерних нарядах, другие наслаждались вниманием фотографов, демонстрируя сексуальные образы.

Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать топ-10 самых горячих звезд на PRE-Grammy 2019.



Николь Шерзингер​ / Getty Images



Сексуальное платье Николь Шерзингер​ / Getty Images



Обольстительная Сиерра / Getty Images



Рита Ора / Getty Images



Мексиканская поп-певица Талия / Getty Images



Певица Nazanin Mandi в Калифорнии​ / Getty Images



Певица Bebe Rexha / Getty Images



Голое платье Джулианн Гаф / Getty Images



Джессика Жаррель / Getty Images



Певица Кендра Эрика / Getty Images