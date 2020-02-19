"Голые" платья и соблазнительные мини: звезды развлеклись на вечеринке по случаю British Awards

Вечером 18 февраля в Лондоне прошла ежегодная церемония награждения лучших артистов премии British Awards 2020. И на торжественной части событие не завершилось: звезды собрались на вечеринке, где продемонстрировали далеко не скромные образы.

По традиции, саму церемонию British Awards 2020 посещают лауреаты премии, их родственники и коллеги. А вот уже после завершения официальной части все знаменитости становятся приглашенными гостями вечеринки, которая проходит без десятков камер. Именно там селебритиз могут по-настоящему отдохнуть и потанцевать под любимые треки.

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Поздравить победителей пришли и знаменитые модели. В частности, на вечеринке можно было увидеть Наоми Кэмпбелл и Ирину Шейк. "Черная пантера" выбрала для мероприятия роскошное миниплатье серебристого цвета с бахромой. А вот ее коллега Ирина Шейк показала всему миру, как сексуально носить рубашку. Обычный наряд она сочетала с ультракороткими шортами и туфлями-лодочками.

Интересно, что после расставания с Брэдли Купером модель посещает светские мероприятия в сопровождении своего друга – дизайнера Burberry Рикардо Тиши. Вероятно, именно он подобрал обольстительном Ирине Шейк необычный и очень сексуальный образ.



Ирина Шейк и Рикардо Тиши / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Соблазнительное платье выбрала и певица Элли Голдинг. Она блистала на вечеринке в сексуальном латексном наряде, которое подчеркнуло ее роскошную фигуру. Кроме этого, провокационный вырез в зоне декольте обнажал грудь артистки.



Элли Голдинг в латексном платье / Getty Images

И наряд Элли было очень скромным по сравнению с Lizzo. Пышнотелая певица в очередной раз доказала, что не намерена комплексовать из-за своей фигуры. Для светской вечеринки она выбрала так называемое "голое" платье. Под прозрачную одежду Lizzo надела черное боди, немного уменьшив пикантность своего вида.



Lizzo на вечеринке в Лондоне / Getty Images

Немного шокировала своим видом певица Mabel, которая стала лауреатом премии British Awards 2020. На вечеринку победительница пришла в ультракоротком платье с эротичным декольте. Наряд привлек внимание всех участников мероприятия.



Радиоведущая Клара Амфо и певица Mabel / Getty Images