Гомофобные оскорбления и обвинения: андрогин из Франции страдает из-за участия в Евровидении

Всего несколько дней назад Франция представила своего конкурсанта на международном шоу Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле. Им стал Билал Хассани – андрогин и блогер, который уже стал жертвой гомофобных заявлений в сети.

Как сообщает французское издание BFM, 19-летний артист Билал Хассани не проходил Нацотбор, ведь Франция принадлежит к странам "Большой пятерки", которые автоматически попадают в финал Евровидения.

Читайте также: Евровидение-2019: Францию будет представлять эпатажный блогер-андрогин – фото и видео

Однако после объявления имени конкурсанта певец столкнулся с немалым гневом сети. За несколько дней Билал Хассани получил шквал критики, расистских и гомофобных оскорблений. Сейчас артист-андрогин страдает от хейтеров: минимум 1,5 тысячи писем поступило на его электронные адреса. Пользователи сети не только оскорбляли стиль Билала, но и его национальную принадлежность – певец родом из Марокко.

Андрогин – человек, который идентифицирует себя как бесполую личность. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетают мужские и женские черты.

На такую волну критики отреагировало ЛГБТ-сообщество Urgence Homophobie. Они не только встали на защиту Билала Хассани, но и планируют подать судебную жалобу на хейтеров. Глава сообщества Гийом Мелани анонсировал, что для защиты певца-андрогина предоставят 43 адвоката, которые получают все письма и адреса обидчиков.

По предварительным данным, хейтерам, которые писали оскорбительные комментарии в отношении участника Евровидения-2019 от Франции, грозит штраф в размере 22,5 тысяч евро или до 6 месяцев лишения свободы

19-летний Билал Хассани получил немалую популярность благодаря видеоблогу. В 2015 году парень решил покорить сцену и начал презентовать свои песни. Всего за 2 года вокальной карьеры Билал Хассани публично заявил о нетрадиционной ориентации и признал, что он принадлежит к андрогинам. На конкурсе Евровидение-2019 Билал Хассани споет песню Roi ("Король"), у которой в сети уже более 3 миллионов просмотров.

Билал Хассани – Roi: смотрите видео выступления