72-летняя мать основателя SpaceX Мэй Маск 9 лет прожила в браке с инженером Эрролом Маском, страдая от домашнего насилия. Бывший муж избивал ее в присутствии детей, а 5-летний Илон Маск пытался защитить мать от мужа-тирана. Знаменитость все же решилась на развод, который обернулся для нее угрозами бывшего избранника.

О своем единственном неудачныом браке Мэй Маск рассказала в интервью для программы "А поговорить?". Модель и диетолог вышла замуж за инженера Эррола Маска в возрасте 22 года против своей воли, ведь тот соврал родителям любимой о помолвке. Жених знаменитости всегда проявлял агрессию, а уже во время медового месяца впервые поднял руку на жену.

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Мэй Маск пришлось отказаться от рекламных съемок и дефиле на мировых подиумах, ведь синяки и ссадины не сходили с ее тела в течение 9 лет супружеской жизни. Муж-тиран избивал ее даже при детях, а старший успешный сын Илон Маск уже в возрасте 5 лет пытался защитить маму и избивал отца в ответ. Младшие дети Кимбал и Тоска также помнят домашнее насилие в семье.

Как Мэй Маск решилась убежать от мужа-тирана?

Звезда оставалась с состоятельным мужем-насильником только ради троих общих детей. Прожив в браке с тираном 9 лет, Мэй Маск рассталась всего за 10 дней, отказавшись от раздела имущества и обеспечивая потомков самостоятельно. Эррол Маск пытался вернуть жену, оставив ее без денег, а впоследствии угрожал расправой.

Он прилетел, чтобы увидеться со мной, и гонялся за мной по улицам с ножом. Но я не думаю, что он действительно хотел меня зарезать. Он больше запугивал,

– с ужасом вспомнила Мэй Маск.

После развода женщина вернулась к модельной карьере, которую успешно продолжает даже в возрасте 72 года. Мэй Маск – звезда престижных фэшн-глянцев и Недель моды, а самое главное – любящая мать трех фантастических детей, которых подарил ее брак с мужем-тираном.