"Гори, гори ясно": деконструкция супергеройских киноисторий

Что случится, когда инопланетное дитя попадет на Землю, но вместо спасения людей и героических поступков сделает другой выбор?

В "Гори, гори ясно" фильмы "Супермен" и "Омен" будто встречаются и смешиваются в единую историю, с жутким мощным ребенком, которому голоса нашептывают советы об очень нехороших вещах. Он как бы анти-Супермен, находит своих жертв и хладнокровно делает с ними что угодно. Ибо кто его остановит?

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"Гори, гори ясно": официальный кадр фильма

Если имя режиссера Дэвида Яровески вам, скорее всего, ни о чем не скажет, то Джеймса Ганна зрители знают по работе над "Стражами Галактики". Правда, "Гори, гори ясно" он только продюсирует. Первая половина фильма напоминает пародию на типичное Супергеройское кино, а вторая прыгает с головой в трэш-хоррор со всеми его визуально неприятными проявлениями жестокости. Любителям жанра эта бойня понравится, но ничего больше "Гори, гори ясно", к сожалению, дать не может. Концовка предсказуема, а сюжет линейный.

Согласно сюжету, который вам может показаться знакомым, супруги из небольшого городка Брайтбьорн давно хотят ребенка, но это им никак не удается. Однажды на их двор падает звездолет с младенцем на борту. Они, конечно же, никому не рассказывают о происхождении ребенка и воспитывают младенца как своего сына. Первый десяток лет семья проводит счастливо и никаких поводов для тревоги нет. Но инопланетность малого все же начинает проявляться.



"Гори, гори ясно": официальный кадр фильма

Этот хоррор пытается привести Супергеройское кино к другому жанру и взглянуть на создание с суперсилами под новым ракурсом, попытаться увидеть его в роли обидчика, а не спасителя. Именно поэтому "Гори, гори ясно" не может стать в ряд с фильмами Marvel i DC. Хорошего и геройского здесь мало. Этот подход, несомненно, интересен.

Среди врагов главного героя – не суперзлодеи, а одноклассница, которая не отвечает взаимностью на симпатию или ее мама, которая не позволяет детям общаться, или тетя психотерапевт, которая стремится ему помочь, или родители, которые время от времени что-то запрещают. Такие вещи бесят любого 12-летнего ребенка, но именно у этого парня есть силы противостоять "врагам", не переживая за свою совесть.



"Гори, гори ясно": официальный кадр фильма

Как вы уже могли догадаться, это фильм не для 12-летних детей, хотя он и про их ровесника. Возрастное ограничение "Гори, гори ясно" – 16 лет, и это оправданное решение. А даже с возрастом вне 16 не рекомендуем смотреть этот фильм перед сном. Относительно критиков, то они не уничтожают фильм, но и не расхваливают его. Рейтинг ленты на IMDb – 6,6.

"Гори, гори ясно": смотреть трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb