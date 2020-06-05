Легенда украинского рок-н-ролла группа Green Grey отыграет уникальный "вертикальный" концерт в отеле Bratislava. Музыканты соберут зрителей на балконах отеля, а сцену возведут на фасаде. И так сохранят дистанцию между посетителями и порадуют фанатов невероятным шоу вживую. А также отпразднуют день рождения группы – весной Green Grey исполнилось 28 лет.

Музыканты в интервью журналистке 24 канала рассказали, что альтернативная концертная площадка будет работать до конца лета, там и другие артисты смогут делать концерты и монетизировать свое творчество.

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Из-за карантина музыкальная индустрия пострадала больше всего – артистам пришлось отменять и переносить концерты на осень. И фактически они остались без заработка. Сами же музыканты планируют начать такой формат концертов в отелях и в других городах Украины.

У нас возникла такая идея и мы начали ее реализовывать. Ставим такие сцены в 10 украинских городах, подписываем договоры. Именно поэтому мы едем выступать в Днепр, а здесь будут выступать другие артисты,

– рассказали Green Grey.

Концерт состоится 7 июня на территории отеля Bratislava в Киеве.

Интервью Green Grey для 24 канала: смотрите видео онлайн