Британская певица албанского происхождения Рита Ора умеет впечатлять не только своим сильным голосом, но и невероятной красотой. Женщина поддерживает физическую форму и всегда щеголяет в сети своей стройностью.

29-летняя исполнительница сейчас находится в самоизоляции, как многие другие звезды Великобритании, сообщает 24 канал. Обычно такие знаменитости, как она, имеют роскошные особняки с собственными дворами и бассейнами, поэтому позагорать и насладиться летом можно вдоволь, не выходя из дома.

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Что, похоже, и сделала Рита Ора. В своем профиле в инстаграме британка албанского происхождения повеселилась в большом саду с пышной растительностью. Для принятия солнечных ванн она надела стильный купальник с блестками: бюстгальтер – желтого цвета, а трусики – розового. На шею и руки женщина надела много подвесок, а завершила свой образ сияющим макияжем.

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Особое внимание привлекли ее плоский живот, упругие ягодицы и пышная грудь, что отметили поклонники Риты Оры. Но не только этими фото певица успела взбудоражить сеть: на странице она также опубликовала эротические снимки в красном прозрачном бюстгальтере и лавандовых брюках. В таком образе она решила позагорать на террасе дома.

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