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Горячая Деми Роуз засветила пышную обнаженную грудь: фото 18+

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Модель Деми Роуз
Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose

Модель Деми Роуз неустанно делится фотографиями с эротических фотосессий, которые устраивает дома. Она показала очередное сексуальное фото, где засветила обнаженную пышную грудь.

Деми Роуз неоднократно доказывала, что является не только звездой британского модельного бизнеса, но и одной из самых откровенных моделей современности. Чуть ли не ежедневно она делится жаркими снимками со своей 14-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме.

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На очередной фотографии Деми снова похвасталась обнаженными формами. Судя по геолокации, фотография была сделана в лондонской квартире модели, где она находится в изоляции. Знаменитость изображена, сидя на подоконнике и держа в руках своего домашнего любимца. 

Роуз позирует в коротких шортиках белого цвета, которые прикрывают ее аппетитные ягодицы. На голове у нее видим белую панаму. А вот пышную грудь звезда полностью оголила и лишь прикрыла соски разноцветными наклейками в форме сердечек. Волосы модель уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневым блеском на губах.

Также привлекает внимание ее страстный взгляд. Такое фото быстро взбудоражило сеть. Пользователи лайкнули его почти полмиллиона раз и оставили сотни комментариев.

Демі Роуз
Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Эротика Деми Роуз
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