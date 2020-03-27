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Горячая Деми Роуз празднует день рождения: модель поделилась пикантным кадром в микробикини 18+

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Сегодня, 27 марта, соблазнительная модель празднует свой 25 день рождения. В знаковый день Деми Роуз опубликовала жаркий кадр, на котором предстала в леопардовом бикини. Купальник едва прикрывал пышные прелести именинницы.

На личной странице в инстаграме горячая британка поздравила себя с 25-летием и поблагодарила 13-миллионную аудиторию за верность. Она также отметила, что даже пандемия коронавируса не сможет разрушить ее праздник.

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Поздравительное сообщение она дополнила эротическим фото, которые изо дня в день становятся все более откровенными. Для торжества Деми Роуз выбрала минимум одежды, в очередной раз продемонстрировав пышные формы и подтянутое тело. Звезда позировала в микробикини на завязках с леопардовым принтом.

Модель красовалась в разных позах, а фотограф подобрал ракурсы, которые наиболее выгодно подчеркнули ее прелести – большой бюст и упругие ягодицы. Деми Роуз не забыла и про макияж, а длинные волосы оставила распущенными.


Деми Роуз показала фото в бикини / Instagram / @demirose


Деми Роуз показала фото в бикини / Instagram / @demirose


Деми Роуз показала фото в бикини / Instagram / @demirose

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27 марта
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз LifeStyle
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