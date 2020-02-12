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Горячая Эмили Ратаковски похвасталась телом в купальнике: видео

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Сексапильная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Сексапильная брюнетка знает, как вызвать ажиотаж среди фолловеров одним лишь фото или видео. На отдыхе она не теряет ни одного случая засветить свою стройную фигуру в купальнике.

Тело Эмили Ратаковски – неизменный предмет для обсуждения на территории модной индустрии. 28-летняя манекенщица смело экспериментирует с откровенным мини и экстримальным декольте. Однако последнее публичное появление поразило даже самых устойчивых к эпатажу фэшн-экспертов. На вечеринке Vanity Fair она появилась в наряде от Versace, которое состояло из юбки и кроп-топа.

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Эмили Ратаковски решила долго не провоцировать интерес жаждущих впечатлений фолловеров и поделилась очередным пикантным видео. На морском побережье красотка позирует в купальнике с оригинальным принтом. Как и большинство знаменитостей, модель решила попробовать себя в роли бизнесвумен и основала личную линейку купальников и нижнего белья Inamorata.

Look собственного бренда Эмили демонстрирует своим роскошным телом. Купальник с бюстгальтером на завязках, который соединил в себе яркие розовые и голубые цвета с анималистичным принтом, выгодно смотрится на загорелой коже девушки. Атмосфере добавляет обольстительность порывистый ветер, который развевает длинные волосы стройной манекенщицы.


Сексапильная Эмили Ратаковски/ Instagram / @inamoratawoman

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эмили Ратажковски Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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