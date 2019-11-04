Горячая мамочка: 41-летняя Лилия Подкопаева засветила пышную грудь в нижнем белье

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Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Instagram / @podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре 2019 года родила третьего ребенка, снялась в обольстительной фотосессии.

Новые фото Подкопаева опубликовала на своей странице в инстаграме. В объективе фотографа Марины Сажиной Лилия появилась в неожиданном провокационном образе.

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Олимпийская чемпионка позирует на снимках в белой рубашке, которую она надела на черный бюстгальтер. В таком "аутфите" 41-летняя спортсменка подчеркнула пышный бюст. Лицо женщина игриво прикрывает белой шляпой.

"Мы бываем такие разные", – добавила в подписи Лилия.

Фотография в течение первых часов собрала немало лайков и комментариев. "Роскошная", – заявила в заметке актриса Ольга Сумская.

 

Кто такая Лилия Подкопаева?Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Эротика LifeStyle
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