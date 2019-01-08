Горячая мамочка: беременная Тина Кунаки взбудоражила сеть пляжным фото

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

21-летняя жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, с момента объявления о своей первой беременности публикует все больше откровенных фото. Будущая мама не стесняется демонстрировать свой округлившийся животик в стильных купальниках на райском отдыхе.

Не исключением стало и новое фото на ее Instagram-странице, где она предстала в обольстительной позе на морском побережье. На черно-белом фото звезда примерила черный раздельный купальник с блестками, который она уже надевала ранее. Модель закинула руки за голову и уверенно выставила свой живот вперед.

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Позади видны посетители пляжа, однако раскованная Тина Кунаки не стеснялась показывать свои пышные прелести среди прохожих.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки на обольстительном фото / Instagram / @tinakunakey

Стоит добавить, что во время беременности девушка заметно набрала вес, а ее пышная грудь стали еще больше. Но не стоит забывать, что юная модель находится на последних месяцах беременности, из-за чего такие изменения в ее совершенных формах тела добавляют еще большей красоты и естественности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

Что известно о беременности Тины Кунаки?
После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января стало известно, что Тина Кунаки беременна. Об этом жена 52-летнего Венсана Касселя сообщила в своем Instagram. Судя по фотографиям, девушка находится на последних месяцах беременности. К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины ребёнок будет первым.

Теги: LifeStyle Мода Тина Кунаки Звездные мамы
Источник: 24 канал
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