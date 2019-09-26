Горячая мамочка: Тина Кунаки пришла на парижскую Неделю моды в пиджаке поверх бюстгальтера

22-летняя французская модель и манекенщица Тина Кунаки не пропускает важные события в fashion-индустрии. Так, накануне, 25 сентября, молодая жена Венсана Касселя пришла на один из показов в рамках Недели моды в Париже, засветив на нем свои пышные формы.

Несколько дней назад в Париже началась Неделя моды, на которую съехалось немало знаменитостей. На показе от Dior голливудские звезды и представительницы fashion-отрасли продемонстрировали отличные черные "луки". А 22-летняя Тина Кунаки стала гостьей показа бренда Mugler, где решила поразить присутствующих своим эффектным образом.

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На презентацию новой коллекции от французской марки, над которой работал креативный директор Кейси Кедуолладер, новоиспеченная мамочка примерила достаточно откровенный образ. Однако не худощавые формы поразили фанатов, ведь уже через месяц после родов жена Венсана Касселя щеголяла стройной фигурой, а пикантность декольте.

22-летняя Тина Кунаки надела массивный черный пиджак, из-под которого виднелся лишь кружевной бюстгальтер. Для "низа" модель выбрала длинную юбку асимметричного кроя с бахромой за 2 430 долларов. Пиджак, который горячая француженка закрепила на поясе, подчеркнул ее талию, а благодаря откровенному вырезу она засветила свое пышное декольте. Стоит добавить, что весь образ Тины Кунаки состоял из вещей от бренда Mugler.



Тина Кунаки / Instagram / @ferrers21