Горячая медсестра: Cardi B вышла на сцену в эротическом образе
Подготовка к Хэллоуину заполонила сеть. Голливудские звезды один за одним демонстрируют праздничные кадры и варианты своих костюмов. А вот американская рэперша Cardi B решила не публиковать снимки своего наряда, а предстать в нем на концерте.
Сексуальный сценический образ знаменитость показала во время концерта HeartRadio Powerhouse, состоявшемся в Нью-Йорке 27 октября. Зажигательная Cardi B вышла к меломанам в белоснежном минихалате, который имел обольстительную зону декольте. Одежда была приталенной, поэтому рэперша охотно щеголяла своими пышными формами. Еще большей сексуальности образу добавили колготы в сетку и красные ботфорты. Cardi B надела парик под цвет обуви и головной убор медсестры. Наряд сразу же вызвал восторг у поклонников, которые встретили рэп-исполнительницу овациями.
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Перед выступлением Cardi B решила подогреть интерес поклонников к концерту. На инстаграм-странице она опубликовала фото, где засветила сексуальную одежду медсестры.
Не менее провокативным было и само выступление Cardi B. Перед тысячами сторонников она зажгла в дуэте со своим мужем Offset. Пара охотно целовалась и даже показывала эротические сцены, которые были по нраву зрителям HeartRadio Powerhouse.
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