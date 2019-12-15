Горячая съемка Эмили Ратаковски для бренда белья: видео

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Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Одна из крупнейших прелестниц Голливуда смогла примерить роль не только модели, но и успешной бизнес-леди. Она создала собственный бренд Inamorata, который дебютировал с линейкой купальников. Теперь Эмили стала лицом коллекции нижнего белья и снялась в партнерской фотосессии.

Обольстительная 28-летняя манекенщица часто обнажается перед камерой и не упускает случая похвастаться своим роскошным стройным телом. Чтобы дать новой коллекции бренда Inamorata еще большую огласку, основательницей которого является сама Эмили, девушка решила примерить на себе кружевное белье.

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Для рекламной съемки Эмили выбрала себе в партнерши модель африканского происхождения. Вместе девушки в одном белье продемонстрировали прелести собственного тела из самых выгодных ракурсов. Они примеряли несколько комплектов белья коричневого, черного и бирюзового цветов, которые состояли из бюстгальтера и стринг.

Наш первый в истории бюстгальтер underwire,
– представила красавица на страницах инстаграма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски Модные бренды Эротика
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