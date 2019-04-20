Горячая Жозефин Скривер обнажила стройную фигуру: пикантные фото

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

26-летняя "ангел" Victoria's Secret уже больше недели отдыхает на одном из самых популярных музыкальных фестивалей Coachella. Поскольку в Калифорнии солнечно и горячо, Жозефин Скривер загорает в перерывах между концертами, не забывая делиться сексуальными снимками с поклонниками.

Обольстительная датская модель периодически заполняет свою страницу в Instagram пикантными фотографиями. "Ангел" Victoria's Secret не забывает о разнообразии, поэтому горячие фото в ее аккаунте появляются с подиумов, в домашнем стиле, с отдыха или из рекламных кампаний. Так, последние фото Жозефин Скривер опубликовала в перерыве между грандиозными выступлениями на музыкальном фестивале Coachella.

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26-летняя модель позировала перед камерой в сексуальном купальном костюме красного цвета от Victoria's Secret. Сексуальные разрезы на бюстгальтере и трусиках в виде буквы "V" только добавили пикантности и подчеркнули пышный бюст знаменитости. На одной из фотографий она позировала, закрыв глаза и наслаждаясь солнечными лучами, таким образом продемонстрировав свой упругий пресс. А на другом фото Жозефин Скривер повернулась к камере спиной, акцентировав внимание на свои ягодицы.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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