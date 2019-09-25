Горячее: Настя Каменских показала потрясающую фигуру на фоне моря

Украинская певица Настя Каменских (NK) уже давно интригует своих фанатов, что готовит для них нечто особенное этой осенью. А пока поклонники теряются в догадках, артистка дразнит их своими сексуальными фото.

Только день назад Настя Каменских объявила, что ее муж Потап (Алексей Потапенко) 27 сентября выпустит свой новый альбом "Misha", в котором будет несколько песен об артистке. Сейчас же супруги решили отдохнуть на морском побережье, выделив на солнечные ванны целых четыре дня.

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"Это наше с Потапом бегство. Всего 4 дня. Много любви и солнца", – лаконично подписала свое новое фото Каменских. На нем она продемонстрировала роскошную загорелую фигуру в черном раздельном купальнике и позировала на балконе на фоне морских пейзажей. Некоторые поклонники взялись комментировать, что она заметно похудела, ведь Настя всегда отличалась пышными формами.



Настя Каменских на отдыхе / Instagram / @kamenskux

Добавим, что несколько дней назад она также опубликовала еще одно откровенное фото, на котором пикантно засветила пресс и пышную грудь в обтягивающих боди и лосинах. Звезда путешествовала по Украине в связи с гастрольным туром.