Знаменитый испанский актер Марио Касас сегодня празднует свой 34-й день рождения. Мужчина известен своими ролями в мелодраматических лентах "Три метра над уровнем неба", "Летний дождь", "Пальмы в снегу" и др.

Но киноактер известен не только благодаря кинематографу, но и съемкам в различных рекламных кампаниях. Мужчина имеет безупречное тело, чем часто щеголяет в социальной сети Instagram. На его блог подписаны более 6 миллионов подписчиков, поэтому актер знает, как поразить свою аудиторию соблазнительным контентом.

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Кроме насыщенной работы, Марио часто путешествует и развлекается с друзьями, поэтому его формы тела можно увидеть не только с фотостудий или съемочных площадок, но и с пляжей. В день рождения испанца предлагаем посмотреть самые горячие фотографии Касаса.

Горячие фото Марио Касаса