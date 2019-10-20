Горячие фото модели Кэндис Свейнпол, которые покорили сеть

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Кэндис Свейнпол: сексуальные фото
Кэндис Свейнпол: сексуальные фото / Instagram / @angelcandices

20 октября одна из самых успешных "ангелов" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол празднует день рождения. Знаменитой модели исполняется 31 год. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили создать подборку пикантных фото, которыми Кэндис Свейнпол похвасталась в сети.

Свою карьеру, как и большинство моделей, супермодель начала в 15 лет. Эффектная блондинка Кэндис Свейнпол получила предложение от агентства, когда вышла на обычный шопинг с мамой. Тогда в южноафриканском городе Дурбан гостил менеджер, который случайно заметил красавицу и пригласил ее к сотрудничеству. Такую возможность зажигательная Кэндис Свейнпол не могла проигнорировать, поэтому ответила согласием.

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Всего за год работы модель засыпали предложениями от агентств, а ее фото начали появляться в известных глянцах. И, чтобы получить мировую славу Кэндис Свейнпол, решилась на переезд в Нью-Йорк.

Пока красавица из ЮАР – одна из самых оплачиваемых моделей мира по версии Forbes. Кэндис Свейнпол покоряет Недели моды, выходя на показах Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy и Christian Dior. Кроме этого, с 2007 года манекенщица является "ангелом" Victoria's Secret, снимаясь в сексуальных фотосессиях в белье.

Даже после рождения двух детей Кэндис Свейнпол не потеряла форму и продолжает щеголять телом в горячих съемках. Какими фото делилась модель за последние месяцы – смотрите в подборке LifeStyle 24.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Victoria's Secret Кэндис Свейнпол
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