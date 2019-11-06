Горячие образы Насти Каменских в Мексике, которые покорили сеть

Популярная украинская певица Настя Каменских вместе со своей творческой командой и мужем Потапом отправилась в Мексику. Там артистка не только наслаждается отдыхом, но и активно работает.

Как известно, 25 октября 2019 года Настя Каменских представила жаркий клип на песню Elefante. Менее чем за 2 недели видео собрало более 7 миллионов просмотров, что свидетельствует о большом успехе. Но не прошло и нескольких дней после премьеры ролика, как артистка похвасталась горячими снимками из Мексики.

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Поездка Насти Каменских не была спонтанной. Артистка заранее договорилась о презентации клипа Elefante на мексиканских радиостанциях и телевидении, о чем поделилась со своими поклонниками в сети. Для прямых эфиров Настя Каменских примерила эффектные и соблазнительные образы, которые уже успели взбудоражить Instagram. Какие наряды засветила артистка в Мексике – смотрите в горячей подборке LifeStyle 24.

1. Атласная юбка и майка

Еще перед своеобразным медиамарафоном Настя Каменских провела время со своим мужем Потапом. Артистка понежилась на пляже и ознакомилась с бытом и достопримечательностями Мехико. Для прогулки звезда выбрала желтую атласную юбку и черную майку с кружевом, которые выглядели очень соблазнительно.

2. Кожаные штаны и майка

А вот на эфир Tele Urban Настя Каменских пришла в еще более горячем наряде. Знаменитая украинка появилась перед мексиканскими зрителями в кожаных брюках и черной майке с пикантным декольте.

3. Мини-юбка и блузка

Кроме этого, Настя Каменских примеряла любимые мини-юбки, которые дополнила эффектными блузками. В таких образах артистка засветила роскошные стройные ноги, которые покорили не только мексиканцев, но и всех подписчиков блога NK.