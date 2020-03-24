Горячие платья и боди: Дуа Липа снялась в яркой фотосессии для австралийского Vogue

Британская певица Дуа Липа стала приглашенной звездой австралийского издания Vogue, где позировала в стильных и иногда откровенных образах.

Автором новых фотографий стал Чарльз Деннингтон, а стилистом – Джиллиан Дэвисон. Съемка же происходила в студии Сиднея, а новый апрельский выпуск появится на прилавках магазинов уже 3 апреля.

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На обложке Vogue 24-летняя звезда появилась в пышном платье от Valentino из последней коллекции весна-лето 2020.

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Дуа Липа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннингтон

В интервью глянцу Дуа Липа призналась, что среди социальных сетей предпочитает Tik Tok, ведь именно там людей объединяет в основном музыка, а не постоянное соревнование между собой и негатив, как это есть в Instagram или Twitter.

Я выросла на социальных сетях, это всегда было весело. Но с этим стало трудно, особенно в твиттере, до конца моей первой кампании альбома. Чем больше забавных вещей мне приходилось делать, тем больше было мыслей и негативе по поводу этого... Я не чувствовала поддержки,

– призналась артистка.

Вместе с этим звезда рассказала и о настроениях в своем творчестве, ведь везде пытается продемонстрировать женскую силу и феминистские идеи. По ее словам, веками женщин пытались сделать врагами, но так не должно быть.

"Для меня важно показать единство между женщинами. Мы должны видеть больше девушек, больше разнообразия, больше единения. Так долго люди сталкивали женщин друг с другом. Это не так, как должно быть", – добавила певица.

Дуа Липа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннингтон