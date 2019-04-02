Горячий дебют: Ирина Шейк похвасталась фигурой в съемке для нового аромата Jean Paul Gaultieri

Знаменитая российская модель, которая давно живет в США и успешно сотрудничает с брендами мирового уровня, получила новое назначение. Недавно 33-летняя Ирина Шейк стала лицом бренда Jean Paul Gaultier и уже успела сняться в сексуальной фотосессии для презентации.

Слухи о сотрудничестве 33-летней Ирины Шейк и бренда Jean Paul Gaultier (Жан-Поль Готье) распространились в сети в начале года. Такие разговоры вызвало ее появление на шоу марки в рамках парижской Недели моды.

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Однако лишь в начале апреля 2019 года официально стало известно, что модель стала новым лицом аромата от Jean Paul Gaultier, который называется Scandal A Paris.

Новая парфюмерная композиция состоит из нот жасмина, душистого меда и спелой груши. Благодаря этим компонентам аромат является довольно сладким, однако по-весеннему свежим.

Опираясь на название новых духов, фотосессия для рекламы не могла состояться нигде больше, как в Париже. А роскошная Ирина Шейк не могла не подчеркнуть свои преимущества, среди которых роскошная фигура и чрезвычайная сексуальность.

Именно поэтому перед камерой фэшн-фотографа модель предстала в соблазнительных образах. На некоторых фото она позирует в черном пиджаке размера oversize, под которым было лишь темное белье. А на других – в черном платье в пол с большим декольте, сидя на диване и лежа на кровати.



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com