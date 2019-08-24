Горячо: Даша Астафьева обнажила пышную грудь в обольстительной фотосессии
Украинская певица Даша Астафьева, которая имеет неофициальный титул главного секс-символа украинского шоу-бизнеса, в очередной раз потрясла поклонников в сети новыми откровенными снимками.
Астафьева снялась обнаженной в обольстительной фотосессии. Новые снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.
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На кадрах видно, как звезда прикрывает пышную грудь рукой, жакетом или легкой розовой тканью. Добавим, что Даша не в первый раз обнажается на камеру, она уже трижды украшала обложку мужского журнала Playboy в 2019, 2011 и 2019 годах.
В новой фотосессии звезда появилась в чувственных образах, которые выглядят очень эстетично. В подписи артистка прокомментировала характерную съемку.
Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, а потому, что моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Поэтому мне было приятно и немного даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке творца и ценности уникальности,
– заявила она.
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
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