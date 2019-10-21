Горячо, откровенно, сексуально: 10 самых жарких фото Ким Кардашян

О ее раскованности и смелости перед камерой ходят легенды. Ее не нужно заставлять раздеваться или уговаривать на откровенные фотосессии, ведь ее имя давно считают синоним слова "сексуальность". В день рождения Ким Кардашян LifeStyle 24 подготовил для нас подборку самых сексуальных фото инста-звезды.

Сегодня, 21 октября, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", а также популярная светская львица Ким Кардашян празднует 39-летие. Несмотря на ряд скандалов, в которые знаменитость попадала, она славится еще и своими откровенными снимками.

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Почти все эротические фото Ким Кардашян публикует на своей странице в инстаграме, провоцируя поклонников на волну комментариев относительно ее фигуры, или же на шквал критики за чрезмерную эротичность.

Однако ничто не останавливает ее перед публикацией откровенного фото или перед выходом в свет в слишком открытом платье. Она – сама себе главный критик. Так, редакция LifeStyle 24 подобрала для вас самые откровенные фото Ким Кардашян из светских мероприятий, запланированных фотосессий или ее обычных будней.