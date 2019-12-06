Не Буковель: на какие горнолыжные курорты Карпат поехать кататься недорого

Зима – любимый сезон для кайтеров. Но сейчас это удовольствие достаточно дорогое, особенно если ехать на Буковель. Редакция LifeStyle 24 подобрала лучшие места, где можно дешево и с удовольствием покататься.

Горнолыжный курорт Славское

Начать, наверное, стоит с традиционной альтернативы Буковелю – Славского. Курорт расположен всего в 135 км от Львова, там неплохая инфраструктура, достаточно большой выбор отелей, кроме частного сектора.

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Схема склонов комплекса "Славское"

В частном секторе цена за проживание преимущественно от 350 грн с человека в сутки, а в отелях – от 500 грн за двухместный номер класса стандарт в сутки.



Горнолыжный курорт "Славское"

Самый известный лыжный комплекс на этом курорте – на горе Тростян. Здесь всего 11 трасс различной сложности и 7 бугельных подъемников. Стоимость ски-пасса на день – от 530 грн. Прокат лыжного комплекта — 50-150 грн в день, сноубордов — от 70 грн. Прокат санок — 30 гривен. Подходит как для семей с детьми, так и самостоятельным кайтерам с опытом.

Горнолыжный курорт Красия



Схема склонов комплекса "Красия"

Когда-то этот курорт создавался как тренировочная база для олимпийского резерва. Здесь расположены самые длинные трассы. Поэтому курорт подходит как для начинающих, так и для профессионалов.

Красия расположен в селе Вышка Закарпатской области. Здесь тоже есть условия проживания на любой вкус: вы можете остановиться как в гостинице, так и в частном секторе. В отеле номер стандарт не в праздничные дни будет стоить от 600 грн в сутки, в частном секторе – от 250 грн в сутки за человека.

Трассы синие и красные, то есть различной сложности. Всего есть 2 кресельных подъемника, поэтому если есть ажиотаж, придется выстоять в очередях, иногда даже до 20 минут.



Красия

Кстати, на этом курорте достаточно хорошая лыжная школа с адекватными ценами, например, индивидуальное занятие с инструктором в течение часа будет стоить 500 грн. Чем больше времени и людей, тем дешевле. Красия подойдет и для семей с детьми, и для самостоятельных заездов.

Горнолыжный курорт Плай



Схема склонов комплекса "Плай"

На Плае количество трасс не удивит – всего двух видов сложности: синие и красные. Трасс для новичков здесь нет, хотя лыжная школа есть. К тому же есть боулинг, детский центр, рестораны... То есть скучать здесь не придется, если вдруг катание вам надоест.

Абонемент на 1 день катания в выходные, как ни странно, стоит довольно дорого, в сравнении с другими горнолыжными курортами – 840 грн. И проживание тоже немного "кусается": номер стандарт в гостинице будет стоить от 1000 гривен.



Горнолыжный курорт "Плай"

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Горнолыжный курорт Пилипец



Схема склонов комплекса "Пилипец"

Само село Пилипец расположено у подножия двух гор: Гимба и Жид-Магура. Снег на этом курорте обычно бывает с ноября по апрель. Общая длина трасс – 20 тысяч метров. К тому же, здесь есть возможность внетрассового катания. Поэтому сюда часто наведываются профессионалы.

Подъемники здесь работают круглый год. Стоимость ски-пасса – от 250 грн, в праздники – 330 грн. Абонемент на 2 дня будет стоить 640 грн, в праздники – 880 грн.



Пилипец

Цена на проживание в гостинице умеренная – от 400 грн в сутки за номер. Для новичков подойдут трассы на горе Жид-Магура.

Горнолыжный курорт Драгобрат



Схема склонов комплекса "Драгобрат"

Здесь кататься можно дольше – до середины мая. И неудивительно, ведь это самый высокогорный курорт из всех в Украине. Правда, новичкам сюда нельзя, большинство трасс уже для профессиональных кайтеров. Более того, там же на некоторых трассах есть специальные трамплины для фристайла. Поэтому именно здесь проводят соревнования по этому виду спорта.

Ски-пасс на день будет стоить 500 грн, один подъем – 40 грн.



Драгобрат

Аренда лыжного снаряжения будет стоить от 80 до 130 грн в сутки.

Проживать в отелях на территории курорта довольно дорого – около тысячи гривен за номер на двоих. Но в пгт Ясиня, недалеко от Драгобрата, можно разместиться гораздо бюджетней – всего за 450 грн в сутки за человека, да еще и с двухразовым питанием. Правда, тогда придется тратить деньги на трансфер до подъемников на Драгобрате и обратно в Ясиню.

Горнолыжный курорт Изки



Схема склонов комплекса "Изки"

Идеальный курорт для новичков и семей с детьми. Для всех желающих здесь работает 2 подъемника: бугельный для новичков и кресельный для профессионалов. Снаряжение "Стандарт" (лыжи, ботинки, палки) обойдется в 120 грн в будние дни и 180 грн в выходные. Бугельный подъемник обойдется 400 грн за день.



Изки

Проживание в гостинице в непраздничные дни будет стоить от 750 грн в сутки за номер "стандарт". Кстати, именно в Изках работает детский лагерь.

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Горнолыжный курорт Бескид



Схема склонов комплекса "Бескид"

Горнолыжный комплекс "Бескид" расположился в селе Верхний Студеный. В 4 км от комплекса есть железнодорожная остановка "Бескид", поэтому сюда удобно добраться не только на машине, но и поезде.



Бескид

Здесь всего есть две трассы и два бугельных подъемника. Очень хорошо здесь учиться кататься, ведь трассы достаточно легкие. Дневной абонемент будет стоить 350 грн. Проживание – от 850 грн за сутки – одноместный стандарт, 1100 грн – двухместный стандарт улучшенный.

Горнолыжный курорт О рявчик-Звенив



Горнолыжный курорт Орявчик-Звенив

Это еще один небольшой карпатский горнолыжный комплекс. Проживание здесь обойдется от от 500 грн в сутки. Абонемент стоит от 300 грн в день катания, все трассы хорошо оснащены для новичков, есть инструкторы.

В принципе, все цены в комплексах "Орявчик" и "Звенив", по сравнению с другими, значительно ниже. А еще есть все необходимое, чтобы стать на лыжи и превратиться в уверенного кайтера.

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Орявчик-Звенив

Правда, сейчас с безвизом можно поехать кататься и в польское Закопане, и в словацкие Татры, цена будет не слишком отличаться от Буковеля, но сервис и дороги лучше. Поэтому удачного зимнего отдыха!