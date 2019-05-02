Город засыпает: ночные урбанистические пейзажи в картинах американского художника

Американский художник Джереми Манн атмосферно отражает на своих полотнах ритмы ночного города. Не важно, он мокнет под дождем, подмигивает в дымке, светится бесчисленными неоновыми вывесками и фарами – от него веет спокойствием.

В свои 40 лет художник получил степень магистра в Академии искусств Сан-Франциско и получил признание среди критиков и коллекционеров. Последние готовы платить за картины Манна до 40 тысяч долларов.

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Ночной пейзаж Джереми Манна

Художнику присущ собственный авторский стиль. Пишет он маслом на средних и больших деревянных панелях. В фокусе – урбанистические пейзажи. Хотя портреты и натюрморты Манну не чужды.



Ночной пейзаж Джереми Манна



Ночной пейзаж Джереми Манна

Спящие города Джереми Манна: смотрите галерею