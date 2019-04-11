Городские пейзажи, в которые невозможно не влюбиться: крутые фото с дрона

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Столица Венгрии Будапешт
Столица Венгрии Будапешт / Instagram // hello_rooftops

Что города нам дают, что забирают, насколько благосклонны к человеку, и в целом процесс урбанизации можно рассматривать по-разному. В частности, критиковать, но нельзя игнорировать тот факт, что под ее влиянием города поразительно изменились.

Instagram-аккаунт Hello_rooftops собирает фотографии урбанистических пейзажей преимущественно из дрона. Это увлекательно – наблюдать, насколько величественными могут быть вещи, возведенные человеком – грандиозная Саграда Фамилия гениального Гауди, ночная Эйфелева башня, выглядывающая из-за зданий, уставший Колизей или цветущее Ласточкино гнездо в украинском Крыму.

Читайте также: Как урбанизация изменила облик городов и сознание людей

Предлагаем вам на несколько минут окунуться в виртуальное путешествие прекрасными городами.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Путешествия
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