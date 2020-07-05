Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, предусматривает благоприятный день для Раков и Тельцов. А вот рожденным под знаком Близнецов стоит быть осторожнее. Читайте гороскоп на 5 июля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Старайтесь сегодня контролировать свои эмоции и не совершайте поспешных выводов, которые могут негативно сказаться на будущем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Овнов

Овнам, которые недовольны собой, стоит отпустить эгоистические обиды на самого себя и объективно отнестись к себе. Постарайтесь меньше заниматься самокопанием и самоунижением, а взамен возьмитесь за самосозерцание и трезво оцените, что действительно стоит менять в вашем поведении, а что – нет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Тельцов

В личной жизни вас ожидают приятные сдвиги. Ваши отношения выйдут на новый уровень и удастся повысить уровень доверия своего партнера.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Близнецов

Есть риск ухудшения вашего здоровья. Поэтому старайтесь питаться правильно, откажитесь от фаст-фуда и алкоголя. Также рекомендуется добавить в свой распорядок дня физические нагрузки. Особенно полезным будет бег.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Раков

У Раков сегодня все будет идти по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с близкими будут протекать замечательно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Львов

Этот день Львам идеально провести в кругу близких по духу людей или вместе с родными и друзьями. В личной жизни возможны порывы близости, которые укрощать не стоит.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Дев

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Весов

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный рассудок, ведь можно попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Скорпионов

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Скорпионы, которые всеми силами не увидят необходимости в изменениях, и будут стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Стрельцов

Не стоит мучиться угрызениями совести, если в личной сфере что-то пойдет не так, как нужно. Ищите нестандартные пути решения проблем и все сложится наилучшим образом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Козерогов

Каждое действие, совершенное сегодня будет иметь существенный отзыв на дальнейшую жизнь. Будет действовать правило – как вы относитесь к миру, так мир в дальнейшем будет относиться к вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Водолеев

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 июля 2020 для Рыб

День пройдет спокойно для тех, кто не будет стараться контролировать все. Лучше в эту пору позволять вещам происходить естественным образом.