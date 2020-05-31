Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для всех знаков Зодиака предполагает отличное начало лета. Большинство будут собранными, организованными и поймут, что именно им надо сделать, чтобы достичь цели. Читайте гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Овна

На этой неделе у Овнов укрепится уверенность в себе, сила воли и способность к реализации задуманных планов. У вас усилятся умственные способности, поэтому вы сможете с легкостью выполнить любые задачи, которые вам поручит руководство.

Не огорчайтесь из-за плохой погоды за окном. Используйте свободное время с пользой. Подумайте над тем, как вы хотите в дальнейшем провести свою жизнь и продумайте конструктивные действия. Вечером расслабьтесь с помощью медитации или просмотра хорошего фильма.

На выходных уделите особое внимание своим ценностям и решите, что для вас важнее. Если перед вами встанет вопрос выбора, то прежде несколько раз подумайте, а потом дайте четкий ответ. Провести день в гармонии вам помогут ваши родные.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 2 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Тельца

На этой неделе тех представителей знака, которые занимают должность, связанную с творчеством – ждет успех. Неделя благоприятна для профессиональных начинаний или финансовых операций. Астрологи рекомендуют отложить значительную часть денег и постараться не тратить их просто так, ведь совсем скоро они вам понадобятся.

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Для того, чтобы поддерживать жизненные силы в тонусе – найдите время на физические нагрузки. Даже если вам будет сложно выполнять упражнения, делайте их в меньшем количестве, но не забывайте уделять спорту внимание каждый день по несколько минут. Элементарные физические упражнения могут наделить вас хорошим настроением и энергией.

Вероятно, на выходных друзья пригласят вас к себе в гости. Дружеская атмосфера и интересные разговоры могут стать хорошим толчком к идейным планам на будущее. Если же вы захотите побыть наедине – отправьтесь на природу.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 6 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Близнецов

У Близнецов в начале недели будет наблюдаться плохое настроение. В некоторые дни у вас совсем не будет сил для работы и каких-то дел, впрочем, астрологи советуют не переживать, ведь после плохого периода наступят хорошие и интересные дни. Вы сможете сделать даже больше, чем ожидали.

Период не подходит для излишней эмоциональности и рабочих конфликтов. Постарайтесь не писать в рабочие чаты, если там нет ничего, что касается лично вас, ведь можете нажить себе врагов.

На выходных будет проявляться ваша творческая активность. Благодаря своему таланту вы можете открыть в себе много способностей. Полученные знания важно использовать в профессиональной деятельности.

Благоприятный день: 1 июня

Неблагоприятный день: 6 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Рака

На этой неделе Раки будут серьезными и сосредоточенными на своей работе и личных целях, которых больше всего хотят достичь. Большое желание и мотивация помогут вам получить то, что вы так сильно хотите.

Середина недели – прекрасное время для избавления от всего хлама, наведения порядка и дисциплины во всем, что вас окружает – в отношениях, делах и финансах.

На выходных вы можете чуточку ощутить спад творческой активности и работоспособности. Этот период посвятите полному релаксу для восстановления энергии. Чтобы разнообразить свои дни, начните делать то, на что никогда не хватало времени.

Благоприятный день: 1 июня

Неблагоприятный день: 7 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Льва

Новая неделя для Львов будет не слишком приятной. Вам будет трудно найти поддержку у родных, друзей или коллег. Рабочие задания вам будут даваться очень тяжело. Для того, чтобы избавиться от негатива, вам стоит провести время наедине с собой и заняться практиками для улучшения вашего энергетического поля.

В четверг вас ждут видеоконференции с руководством, обсуждение важных стратегических вопросов и решение насущных проблем. Будьте внимательны и участвуйте в обсуждении.

В субботу уделите внимание информации и новым идеям. Эффективное использование свободного времени поможет вам изменить ваш образ мышления и улучшить материальное положение, повысить эффективность работы и домашних дел.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 3 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Девы

На этой неделе Девы будут очень амбициозны, целеустремленны и позитивны. На работе у вас будет много задач, так что скучать не придется. Впрочем, такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании. Не забывайте о себе. После завершения рабочего дня выключайте мессенджеры и позвольте себе полноценно отдохнуть.

От перегрузки на работе особенно уязвимой у вас будет спина. Не ленитесь утром заняться гимнастикой или сделать специальные упражнения. Если в вашем расписании нет физических нагрузок, то их обязательно надо добавить. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Выходные проведите в кругу самых близких вам людей. Постарайтесь не засорять свои мысли рабочими вопросами и графиками. Сделайте для себя что-то полезное: посмотрите интересный фильм или купите новую книгу, которую всегда мечтали прочитать.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 6 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Весов

Новая неделя для Весов будет немного напряженной. Вам будет трудно справиться с делами дома и на работе. Астрологи советуют не отдаваться на полную всем поставленным задачам и домашним хлопотам, ведь вы можете совсем выгореть. Дайте себе немного отдыха: перейдите на просмотр нового сериала, фильма, чтение книги. Любой отдых даст вам прилив сил.

В четверг у вас возникнут интересные идеи. Они будут связаны с творчеством и вашим свободным временем. Вероятно, вы придумаете какой-нибудь интересный план, как именно проводить интересно и рационально свое время, не тратя его на глупости.

Будьте осторожными на дорогах. Весам не стоит отвлекаться на разговоры в салоне с пассажирами или просто по телефону. А тем, кто переходит дорогу, – стоит убрать телефон и оглянуться по сторонам. На выходных займитесь генеральной уборкой своего жилья. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 2 июня

Неблагоприятный день: 5 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе стоит обратить внимание на свой внешний вид. Вам нужно освежить стрижку или просто покрасить волосы в другой цвет. Салоны красоты уже распахнули свои двери, поэтому вы можете воспользоваться прекрасной возможностью стать еще красивее. Мужчинам также подойдет новый имидж.

В течение недели не забывайте звонить родителям и спрашивать, как у них дела. Если они живут одни, то не забывайте им уделять максимум внимания.

На выходных начните заниматься спортом. Физические нагрузки улучшат ваше здоровье и психоэмоциональное состояние. Если будет способствовать погода – прогуляйтесь по свежему воздуху. Можете даже поехать в лес и набраться энергии от окружающей красоты. Не замыкайтесь дома, если чувствуете, что у вас нет ни на что настроения и желания.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 2 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Стрельца

Стрельцам стоит особое внимание обратить на вопросы, связанные с работой. Будьте сосредоточенными и не упускайте возможности попросить помощи у коллег и руководства. Если есть время – помогайте коллегам, это улучшит общую атмосферу на работе.

Что касается личной жизни, возможны конфликты в семье или с любимым человеком на почве чрезмерной занятости. Не стоит сразу ссориться и скандалить. Лучше объясните близкому человеку ситуацию и попросите проявить терпение.

Новая неделя – благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки. Если вы курите, то 31 мая отмечается День без табака. Вы можете оттолкнуться от этого всемирного дня, установленного организацией здравоохранения, отказавшись от вредных сигарет.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 6 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Козерога

Для Козерогов неделя начнется с хорошего настроения, однако следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените. Помните, что у вашего друга или подруги может быть своя точка зрения, а доказывать свою правоту совсем не обязательно.

В личных отношениях вы будете очень энергичны и уверены. Устройте на выходных романтический ужин, найдите прекрасный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Козерогам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться правильного питания, то сможете сбросить лишний вес достаточно быстро.

Благоприятный день: 1 июня

Неблагоприятный день: 2 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Водолея

Водолеям на этой неделе будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа будет идти как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу, ведь вы успеете сделать много полезных дел. В отношениях с противоположным полом Водолеям будет сопутствовать успех. Возможно новое знакомство, которое закончится с выгодой для обеих сторон.

Астрологи рекомендуют посвятить эту неделю духовным поискам и самообразованию. Интуиция будет хорошо работать и вы сможете удачно ее использовать. Возможно, удастся найти выход из безнадежной ситуации. Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

Неделя удачна для того, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 1 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 для Рыб

В начале лета вы будете заряжать своим настроением других, аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи. Энергия будет бить ключом, переполнять эмоциями и заряжать на новые идеи. Возможен рост в работе, вас похвалят коллеги и руководство. Если постараетесь, получите новую должность, которая хорошо оплачивается.

На выходных вас ждет активный отдых – пустые траты времени отложите на потом. Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми вообще не встревайте в дискуссии.

Будьте осторожны со здоровьем – не садитесь на диеты, ограничьте себя в продуктах, которые плохо влияют на ваш организм. Забудьте про газированные напитки, чипсы, леденцы, джемы, молочные продукты длительного срока хранения, шоколадные конфеты. Ваш организм и самочувствие впоследствии вам только спасибо скажут.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 2 июня