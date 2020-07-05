Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для всех знаков Зодиака предполагает благоприятный день для решения дел. Вложите свое время в планирование, это вам поможет в будущем. Читайте гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для всех знаков Зодиака.

Читайте также Ретроградный Меркурий в 2020 году: как он повлияет на все знаки зодиака

Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Овна

Овнам на этой неделе стоит забыть о бессмысленных разговорах с ненужными людьми и посиделках после работы. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, ведь это может пойти вам не на пользу. Чтобы лучше провести неделю – поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной и поспособствуйте ее выполнению.

Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятная – купленные вещи прослужат очень долго. Впрочем контролируйте свои финансовые расходы, по возможности начните откладывать деньги, ведь скоро они вам понадобятся.

Вторую половину недели постарайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие. Не заставляйте себя делать те дела, которые приносят вам дискомфорт. Отдохните и наберитесь сил для реализации вашего давнего замысла.

Благоприятный день: 7 июля

Неблагоприятный день: 12 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Тельца

Тельцы на этой неделе будут полны сил и вдохновения, главное не потерять пыл к работе. Ваше настроение будет довольно позитивным, а незнакомые люди на улице будут делать вам комплименты. В бизнесе ваши дела будут идти очень хорошо, вы получите похвалу от руководства и коллег. Если среди представителей знака на работе появилась вакансия, то человек, который займет определенную должность впоследствии может стать вам хорошим другом.

Читайте также Выходные дни-2020: календарь праздников в Украине

В любовной сфере у вас все будет хорошо. У вас не возникнет ни одной ссоры с партнером. Однако, если ваша вторая половинка очень хочет познакомиться с вашими родителями – то не следует ей в этом отказывать.

Астрологи рекомендуют на выходных заядлым Тельцам, которые работали в течение недели в поте лица – отправиться в горы, если этому будет способствовать погода. Горный воздух и пейзажи, которые завораживают взгляд – подарят вам новый глоток сил и энергии.

Благоприятный день: 6 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут полностью соответствовать своему знаку. Ваше упорство, сила и энергичность позволит вам решить все дела, которые, казалось бы, надо достигать очень долгое время. Впрочем, чтобы не потерять задора, астрологи советуют приступать к задачам постепенно и не делать все сразу.

В среду и четверг будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не вымучивайте себя за один раз, лучше несколько раз пойдите в зал и разгрузите свои задачи.

Вторая половина недели благоприятна для размышлений о вашем будущем. Подумайте удовлетворяет ли вас тот круг среды в котором вы находитесь и что бы вам хотелось изменить. В пятницу займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам изрядно понадобятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 11 июля

Неблагоприятный день: 12 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Рака

На этой неделе Раки будут уставшие от работы и от того объема задач, которые они выполнили. Для того, чтобы хоть немного переключиться вам надо заниматься теми делами, которые приносят вам наибольшее удовольствие.

На работе вам нужно соблюдать дисциплину. Не переключайтесь с одних дел на другие. Завершите до конца то, что начали, а тогда приступайте к другой задаче. Не помешает вам и четкое планирование своего дня. Выделите несколько часов на то, чтобы расписать ваши приоритеты и дела, которые нужно выполнить до конца месяца.

Если на работе у вас возникнут проблемы с руководством – не уступайте. Четко донесите свою мысль и объясните чем вы руководствуетесь, делая тот или иной выбор. Старайтесь не показывать свою злость коллегам. Будьте приветливыми и добрыми – успех вам непременно улыбнется.

Благоприятный день: 6 июля

Неблагоприятный день: 8 июля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Льва

Львы на этой неделе будут окрылены будущими планами и путешествиями. Вас вдохновят новые цели к которым вы мечтаете приблизиться. Если вы будете добросовестно над собой работать, то раскроете даже такие таланты, о которых даже не догадывались.

Ваши отношения с партнером имеют все шансы выйти на новый и лучший уровень. Если вы не можете признаться в любви, то просто придумайте, как бы вы смогли сблизиться с человеком. Запланируйте на выходных со своей половинкой романтический ужин или какую-то прогулку. После интересного времяпровождение ваши отношения улучшатся.

Будьте осторожны с деньгами. Есть большой риск, что большая часть ваших средств уйдет на развлечения, о которых впоследствии вы будете жалеть. Будьте внимательны к расходам и старайтесь не покупать ненужных вещей, которые вам не понадобятся.

Благоприятный день: 9 июля

Неблагоприятный день: 10 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Девы

Новая неделя принесет Девам изменения. Если вы запланировали путешествие, то вполне вероятно, что в период вашего отдыха у вас возникнет новый захватывающий роман. Не бойтесь таких изменений, они пойдут вам лишь на пользу.

Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит вас долго ждать.

В пятницу ждите сюрприз, от которого вы будете приятно удивлены. Контролируйте свои вещи в общественном транспорте, ведь можете нарваться на мошенника. Не будьте упрямыми, ведь ваша импульсивность грозит ссорой с близкими. В субботу импульсивность и упрямство могут поссорить вас с близкими людьми.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Весов

Внутренне Весы на этой неделе будут очень напряженные. Вам обязательно нужно найти способ расслабиться. На работе вы будете громко заявлять о своих амбициях. Приложите все усилия, чтобы быть первыми и лучшими во всем, чем вы занимаетесь.

Если ваши отношения со второй половинкой не в лучшем состоянии, то стоит вам это обоим обсудить. Тщательно подумайте над тем, что вас беспокоит и что вы хотели бы изменить. Это позволит вам стать ближе и улучшить ваши чувства.

Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройства пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 10 июля

Неблагоприятный день: 12 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Скорпиона

Скорпионам нужен отдых. Вам об этом просто кричат все окружающие: родители, друзья, коллеги. Избыток работы лишь усугубит ситуацию. Вам стоит выделить несколько дней на отпуск. Поверьте, прогулки и новые места зарядят вас новой энергией.

Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Астрологи рекомендуют Скорпионам позаботиться о зрении. Постарайтесь не подвергать глаза повышенными нагрузками, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им нужен дополнительный уход и питание. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеска.

Благоприятный день: 9 июля

Неблагоприятный день: 11 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Стрельца

Неделя для Стрельцов может показаться немного непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не огорчайтесь, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В середине недели работа будет идти хорошо, вам будет все удаваться. Если вы давно планировали изменить дизайн в своей комнате – самое удачное время изменить свой любимый уголок. Также неделя удачна для шопинга. Порадуйте себя новой и модной одеждой. Не стоит слушать подруг, слушайте свою интуицию и покупайте то, что вам больше нравится.

На выходных позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. В субботу ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться.

Благоприятный день: 9 июля

Неблагоприятный день: 11 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Козерога

Козероги на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут задевать окружающих. В начале недели вы будете поступать немножко необдуманно. Впрочем не стоит заниматься самоосудом. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Ваша домашняя атмосфера будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень уставшие. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, так что вам захочется сделать дома генеральную уборку, сделать все дела, которые у вас накопились и закрыть все гештальты. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день : 9 июля

Неблагоприятный день: 11 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Водолея

В начале недели Водолеев ждет возможный эмоциональный удар. Вы потеряетесь в собственных мечтах, и даже простейшие задания станут для вас тяжелым испытанием. Ваша окружающая среда будет шокировать вас своим поведением. Вам нужно собрать все силы в кулак, позвонить до ближайших друзей, встретиться с ними и успокоиться.

В середине недели вам захочется внутренних изменений: сменить прическу или обновить гардероб. Уделите время своим друзьям, встретьтесь с ними за чашечкой кофе, поговорите о вещах, которые вас беспокоят. На выходных займитесь расслабляющими практиками, дыхательными и успокаивающими упражнениями.

В вашу жизнь могут прийти серьезные переживания и стресс. Скорее всего они вызваны непредвиденными событиями, впрочем не теряйте веры. В итоге для вас все сложится наилучшим образом. Просто расслабьтесь и доверьтесь судьбе.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Рыб

Неделя для Рыб принесет множество мелких проблем, которые обязательно надо решить. Возможно, вы потратите множество сил и энергии, которые уже не вернутся. Найдите время для себя: подумайте об отдыхе, здоровье и дом. Большим утешением для вас станет ваша вторая половинка, которая будет наделять вас Верой на новые свершения.

Среди недели, ни в коем случае никому не одалживайте денег. Не берите на себя важные обязанности. Разделите их между друзьями или коллегами. Ваши близкие будут искать у вас поддержки и помощи, поэтому уделите им время на душевный разговор.

В конце недели позаботьтесь о своем здоровье, ведь в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не нервничать из-за всего, что будет происходить в вашей жизни. На выходных у вас может возникнуть новый роман, который очень повлияет на вашу работу.

Благоприятный день: 8 июля

Неблагоприятный день: 10 июля