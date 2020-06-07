Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для всех знаков Зодиака будет двузначным. Одних представителей знака будет ждать успешный и интересный период, остальным стоит обратить внимание на цели и жизненные приоритеты. Читайте гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Овна

На этой неделе Овнам нужно быть предусмотрительными, сдержанными и аккуратными. Это поможет вам уберечься от мелких неурядиц и сохранить душевное равновесие.

Впереди вас ждет очень насыщенная неделя. Время будет проходить быстро, поэтому составьте план обязательных задач, которые вам точно надо выполнить на этой неделе. Пятницу посвятите семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы.

На выходных наедине во время утреннего кофе подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья. В общем Овнов ждут интересные выходные.

Благоприятный день: 9 июня

Неблагоприятный день: 11 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Тельца

У Тельцов всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитывайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Будьте осторожны с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники и смартфонов. Поэтому, если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

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Выходные лучше провести на природе или на даче. Если есть возможность – наведайтесь в гости к своим родителям.

Благоприятный день: 8 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Близнецов

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор избегайте, значительно эффективнее попробовать выстроить качественные отношения.

Рекомендуется быть осторожными в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение проблемных ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Вероятно, Близнецам на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс. Постарайтесь взяться за активную деятельность, и успех не заставит себя ждать.

Благоприятный день: 14 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Рака

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам, так как неизвестно, как они на вас повлияют. Не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы. Поэтому задержки на работе допоздна не принесут желаемого результата.

Во второй половине недели больше времени проводите вместе с любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Выходные Ракам стоит провести дома, без какой-либо спешки или решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал.

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Льва

В начале недели не стоит браться за серьезные дела по дому – задуманный ремонт лучше перенести, потому что придется переделывать. А вот за мелочи, к примеру, наведение порядка в шкафчиках, можно браться смело.

В среду и четверг стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь не зацикливаться на негативных мыслях и эмоциях.

Выходные благоприятны для общения с детьми и родителями – отправляйтесь с ними на прогулку или возьмитесь за приготовление вкусной еды, посмотрите интересный фильм.

Благоприятный день: 8 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Девы

Неделю будет благоприятной для тех, кто будет заниматься интеллектуальным трудом и финансами. Постарайтесь сконцентрироваться и учесть все моменты и подводные камни. В целом успех будет на вашей стороне.

Займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. На этой неделе у вас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя. Неделя хорошо подходит для физических нагрузок и тяжелой работы, а затраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

Если же на выходных у вас не будет настроения, постарайтесь сосредоточить внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Весов

На Весов может навалиться множество работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и от пункта к пункту выполняйте запланированное.

Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справиться с ними и улаживать мелкие конфликты.

Выходные у Весов будут очень азартными. За эксперименты на любовном фронте можно браться смело. Суббота будет благоприятной для выполнения физических упражнений.

Благоприятный день: 8 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Скорпиона

Скорпионов ждут новые дела на этой неделе. Возможно, будет не просто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Если после работы вас будет тянуть пообщаться – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать вам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Также Скорпионов будет подстерегать финансовая удача – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились еще давнее. Дома вероятны приятные сюрпризы от близких людей – вкусный ужин или радостная весть.

Благоприятный день: 14 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Стрельца

Стрельцам новую неделю желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Подумайте над тем, что вам больше всего нужно, а заодно и наведите порядок дома.

В любовной сфере вы можете ощутить невероятную страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Семейным Стрельцам и тем, у кого есть пара, такой настрой тоже придется по душе.

Во второй половине недели ваше самочувствие значительно укрепится, возрастет аппетит. Именно в эти дни есть риск быстро набрать лишний вес. Если вы следите за своей фигурой, постарайтесь в этот период ограничивать себя в питании и увеличить физические нагрузки.

Благоприятный день: 14 июня

Неблагоприятный день: 11 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Козерога

У Козерогов есть большой риск попасть в эпицентр конфликта, поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу. К решению личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все только собственными силами.

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, – постарайтесь развить уверенность в себе. Если нет вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивационную книгу. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Выходные пройдут довольно интересно. В субботу вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, произойдет важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. В воскресенье есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Благоприятный день : 8 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Водолея

Новая неделя будет насыщена новыми свершениями и положительными эмоциями. Вы успешно закончите дело, в которое вложили много сил и времени.

Вторую половину недели посвятите обустройству своего дома. Это время очень благоприятно для уборки и мелкого ремонта. Можете смело совершать крупные покупки, вещи прослужат вам очень долго, и вы получите большое удовольствие.

Одинокие представители знака будут получать много внимания от знакомых людей. Не жертвуйте собой ради работы, сейчас вам нужно больше времени уделять себе и собственному спокойствию и гармонии.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 для Рыб

Любые задачи на этой неделе вам будут даваться очень легко. К тому же, на работе не стесняйтесь спрашивать советов коллег и своего руководителя – это поможет вам достичь новых высот.

Одинокие представители знака на этой неделе имеют все шансы завязать интересные знакомства. Тех, кто находится в отношениях, ждут приятные сюрпризы от партнера.

В конце недели стоит обратить внимание на свое здоровье. Профилактические меры помогут избежать обострения хронических заболеваний.

Благоприятный день: 13 июня

Неблагоприятный день: 14 июня