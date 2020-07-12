Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для всех знаков Зодиака, предусматривает много новых знакомств и интересных встреч. Новую неделю стоит посвятить реализации всех замыслов. Читайте гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Овна

На этой неделе Овны будут на пике своей активности и трудолюбия. На работе будет много дел, но вы с ними успешно справитесь и достигнете поставленных целей. Вполне возможно, что вам предложат какой-то проект, который будет связан с командировкой на длительное время. Даже несмотря на то, что у вас были другие планы на этот период, вы не разочаруетесь.

Ближе к выходным ожидайте радостные новости издалека, а также освобождение от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели позвольте себе не вникать в рабочие вопросы и просто расслабьтесь. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 15 июля

Неблагоприятный день: 19 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Тельца

Тельцов на этой неделе ждут важные дела и проекты. Будьте уверенными в себе и старайтесь избегать безынициативности. Вам стоит больше времени уделять рабочим задачам, которые впоследствии принесут свои плоды.

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный разум, ведь можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

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Также не забывайте о собственном здоровье. В конце недели избегайте вредной еды и алкоголя. На выходных ждите приезда гостей, с которыми вы давно не виделись.

Благоприятный день: 15 июля

Неблагоприятный день: 13 июля

Близнецы (21 мая-21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Близнецов

На этой неделе вдохните в последний раз на полную грудь все силы, которые у вас остались и уделите внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои планы. Халатность и ошибки руководство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. Не обращайте внимания на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В понедельник определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового, а также звезды предсказывают успех в экспериментах с внешностью. Если вы давно хотели улучшить состояние своих волос с помощью соответствующих процедур – не мешкайте, ведь результат вам очень понравится.

В конце недели не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 15 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Рака

На этой неделе Раки могут получить хорошее предложение, над которым надо хорошо подумать и не принимать решение сгоряча. Внимательно взвесьте все за и против. Не будьте слишком эмоциональными с людьми, которые вас окружают. Наберитесь терпения и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

На работе возможна приятная весть – вполне вероятно, что она будет касаться увеличения ваших доходов. У одиноких Раков есть высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Благоприятный день: 16 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Лев (23 июля-23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Льва

На этой неделе Львов окутает внутреннее спокойствие и желание проанализировать все свое прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы. Астрологи рекомендуют вам принимать четкие решения для того, чтобы ваши желания сдвинулись с мертвой точки.

В конце недели можете смело браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Ваше вдохновение будет бить ключом. Хороший результат даст и любая работа.

Если одинокие представители знака пойдут на свидание и все полетит кувырком – не переживайте. Через некоторое время вы будете сами рады, что именно так все сложилось. Впоследствии жизнь подарит вам именно то, что дано вам судьбой.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 19 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Девы

Девы имеют все шансы попасть в эпицентр конфликта. Поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу. В решении личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все лишь собственными силами.

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях – постарайтесь развить уверенность в себе. У вас нет на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книжку. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Выходные вы проведете довольно интересно. В субботу вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. В воскресенье есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Благоприятный день: 15 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Весов

На этой неделе Весов ждет успех в финансовых вопросах. Эта неделя – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: раздайте старые вещи, почистите телефон от ненужных переписок, удалите фотографии, которые вы никогда не просматриваете. Это поможет вам очиститься внутренне и открыть новую страницу жизни.

У вас появятся новые идеи и силы, которые непременно помогут вам в ближайшем времени.

Выходные лучше провести в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Благоприятный день: 13 июля

Неблагоприятный день: 15 июля

Скорпион (24 октября-22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Скорпиона

На этой неделе у Скорпионов будет довольно часто меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Найдите занятия, которые полностью будут направлять вас в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко удаваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, то встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгий период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 13 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Стрельца

Ваш запланированный отпуск будет испорчен делами, которые у вас возникнут неожиданно. Однако не все так плохо, ведь вам предложат возглавить новый перспективный проект. Принимайте вызов, опирайтесь на свой опыт и вы добьетесь значительных успехов.

Выдержка, деликатность и рассудительность – это три важнейших качества, которые вам понадобятся. От правильно принятых решений будет зависеть ваше финансовое благополучие.

Вы сосредоточены почти на всем, что происходит в вашей жизни. На все нужно тратить много сил, поэтому не забывайте о качественном отдыхе.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 19 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Козерога

Козерогам на этой неделе обязательно надо обратить внимание на проекты, которые связаны с образованием и спортом. Вероятно, во второй половине недели вы совершите важную покупку.

В конце недели могут появиться некоторые трудности, возможны непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовы к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденные трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

Опасности для здоровья у Козерогов нет, впрочем стоит тщательно позаботиться о себе. Ваш организм хочет немного солнца и тепла, поэтому, если у вас есть возможность – отправьтесь на выходные к водоему, или же поезжайте в горы.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 13 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеи будут продуктивными и будут находиться в хорошем настроении благодаря количеству работы, которая будет лежать на их плечах. Вы нисколько не устанете, а наоборот, наберетесь энтузиазма к следующим задачам. Вы будете прилагать максимум усилий ко всему, что вам скажут делать и получите премию и одобрительный отзыв от руководства.

Свободное время дома не тратьте на фильмы и сериалы. У вас есть множество незавершенных дел, которые надо выполнить до конца года. Сделайте все возможное для того, чтобы с чистыми мыслями приступать к новым целям.

На выходных вас ждут приятные встречи с друзьями. У одиноких Водолеев есть неплохой шанс встретить свою вторую половинку, будьте бдительны. Не бойтесь знакомиться и говорить.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам рекомендовано следить за деньгами. Вполне возможно, что вам придется потратить намного больше, чем вы ожидали.

Неделя для всех представителей знака будет полна бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Выходные лучше провести в спокойствии и детально разобраться с задачами, которые вы поставили себе. Стоит быть осмотрительными к здоровью, не перегружайте организм вредной пищей.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 19 июля