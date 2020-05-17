Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака рекомендует заниматься самообразованием и завершить все ранее начатые дела. Читайте гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.
Читайте подробнее гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака.
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Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Овна
Новая неделя благоприятна для серьезных дел. Не стоит откладывать все запланированные дела на потом, начните их воплощать в реальность на этой неделе. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Если вы считаете, что правы – приведите аргументы и исчерпывайте конфликты.
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От Овнов требуется уверенность в своих силах и активность. После работы забудьте о трате времени, сосредоточьтесь на интеллектуальном развитии. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь.
На выходных займитесь эффективными дыхательными практиками и пересмотрите свой рацион питания.
Благоприятный день: 19 мая
Неблагоприятный день: 21 мая
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Тельца
Ваше настроение будет зависеть от целей, которые вы перед собой поставили, и от окружения. Поэтому общайтесь с интересными и позитивными людьми, которые смогут зарядить вас хорошим настроением.
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Если будете в чем-то сомневаться, не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам и руководству – они вам с радостью помогут. Будьте осторожны с деньгами: не стоит тратить все, что у вас есть, постарайтесь сэкономить.
На выходных забудьте о работе и хоть немного разгрузитесь от рабочих обязательств. Поленитесь немного, посмотрите фильм или досмотрите сериал.
Благоприятный день: 23 мая
Неблагоприятный день: 18 мая
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Близнецов
Новая неделя будет благоприятной для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживаний из-за событий, которые от вас не зависят.
В четверг вы почувствуете прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности. неделя благоприятна для занятий спортом. Если чувствуете достаточно долгий период тяжесть в желудке – начните питаться легкой пищей и придерживайтесь сбалансированного питания.
На выходных почитайте, послушайте любимую музыку, посмотрите фильм. При желании, можете составить план дел на летний период. В субботу и воскресенье у вас будет хорошее настроение для любых занятий.
Благоприятный день: 20 мая
Неблагоприятный день: 24 мая
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Рака
В первой половине недели рекомендовано заниматься самообразованием. Таким образом вы добьетесь успехов в той области, которая вас интересует больше всего, и сможете даже вырасти в глазах друзей и родных.
Во второй половине недели вы захотите уединиться и посвятить время своим размышлениям и целям. Чтобы лучше видеть, как вы двигаетесь вперед, – заведите дневник. Он вас будет мотивировать достигать большего, или же наоборот – покажет, где вы остановились и что нужно наверстать.
На выходных вас ждет большой расход средств. Скорее всего это будет покупка мебели или элементов декора в квартиру. Не жалейте деньги, так как приобретенные вами товары принесут вам только радость и счастье.
Благоприятный день: 21 мая
Неблагоприятный день: 23 мая
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Льва
В начале недели Львы смогут почувствовать какую-то апатию и нехватку сил по отношению буквально ко всем делам. Впрочем такое состояние вас быстро утомит, и уже во второй половине недели вы покажете хорошие результаты.
Вероятно, вас порадует знакомый вам человек, который предложит интересную работу с выгодной оплатой. Астрологи пока советуют не принимать поспешных выводов, а обдумать все за и против.
После тяжелого дня можете заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или полежать в теплой ванне.
Благоприятный день: 21 мая
Неблагоприятный день: 20 мая
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Девы
Новая неделя для Дев будет достаточно сложной и насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми задачами. В середине недели вас ожидает незначительная ссора с любимым человеком. Свои эмоции вам нужно держать под контролем, чтобы не обострять сложившуюся ситуацию. Холодный ум и спокойный разговор помогут уладить конфликт.
На работе во второй половине недели вас тоже ожидает не очень приятная ситуация. Старайтесь не впутывать себя в сплетни и сохраняйте нейтральную позицию. Эмоциональность и крики могут привести даже к увольнению. Следите за своим поведением и не позволяйте себе лишнего.
Придерживайтесь правильного питания и избегайте тяжелой пищи, так как возможны проблемы с пищеварительной системой. Вам стоит отказаться или ограничить употребление алкоголя. Кроме пагубного воздействия на ваше здоровье, это может привести также к необдуманным поступкам, о которых вы будете долго жалеть.
Благоприятный день: 21 мая
Неблагоприятный день: 18 мая
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Весов
Будьте осторожны на этой неделе и постарайтесь ни с кем не ссориться, потому что недоразумение решится, а неприятный след останется. На работе время будет проходить очень быстро: вы будете браться за интересные задания, поэтому не заметите, как пройдут часы.
Уже в середине недели вам придут на ум интересные идеи. Расскажите о них своим близким людям. Возможно, со временем вы сможете что-то интересное реализовать в жизни. Астрологи советуют не одалживать деньги, так как это может плохо для вас обернуться.
Суббота пройдет весело и энергично. Если вы проведете выходные с друзьями, то отличное настроение и позитив вам точно обеспечены.
Благоприятный день: 20 мая
Неблагоприятный день: 18 мая
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Скорпиона
На этой неделе коммуникативные способности Скорпиона будут на высоте. Вы сможете решить много вопросов и самоутвердиться в глазах руководства. Не бойтесь сказать им об их ошибках и отстаивайте свою точку зрения на те или иные вещи.
В вашем окружении появится человек, который очень заинтересуется вашей персоной. Такое любопытство будет связано с переменами в вашей личной жизни. Если сомневаетесь в человеке, который проявляет к вам знаки внимания, просто дайте ему время.
На выходных вы захотите попробовать себя в чем-то новом и необычном. Возможно, у вас появится новое хобби или же решите заниматься другим делом в будущем. Хорошо подумайте над тем, как именно вы видите свою жизнь хотя бы через 5 лет, и тогда приступайте к действиям.
Благоприятный день: 20 мая
Неблагоприятный день: 21 мая
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Стрельца
Стрельцам стоит набраться сил перед новым жизненным этапом. Если вы четко решили, что хотите все изменить и начать новую жизнь, то знайте, что в начале вам будет нелегко. Постарайтесь ко всему подходить вдумчиво и продумывать все детали наперед.
Будьте осторожны во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Всю неделю вам следует быть очень внимательными к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят.
Не забывайте о спорте. неделя будет благоприятной для любых физических нагрузок. Старайтесь больше ходить пешком и обязательно открывать окно перед сном.
Благоприятный день: 23 мая
Неблагоприятный день: 21 мая
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Козерога
Неделя для представителей знака будет удачной и интересной. Вам удастся то, что раньше казалось крайне тяжелым. Это прекрасное время для наведения порядка в доме, на работе и в мыслях.
Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Лишнее обсуждение вашей жизни может лишь углубить конфликт и обострить его.
Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Конец недели посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.
Благоприятный день: 23 мая
Неблагоприятный день: 20 мая
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Водолея
Для Водолеев неделя начнется с домашних забот. Не тратьте много финансов и сил на то, что вы так сильно желаете. Астрологи предостерегают, что вам стоит немного повременить с быстрыми решениями.
Вскоре вас ожидает приятная встреча с интересными людьми, которые станут вашими хорошими друзьями. Вся неделя для вас будет легкой и насыщенной.
На выходных займитесь творческой работой: рисуйте, вышивайте, пишите стихи, играйте на пианино или попробуйте испечь вкусный торт. Воскресенье – удачный период для планирования будущей недели.
Благоприятный день: 22 мая
Неблагоприятный день: 23 мая
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для Рыб
На этой неделе Рыбы смогут успеть сделать все, что запланировали, и даже больше. Прислушивайтесь к мнению окружающих людей, они вам помогут и дадут дельный совет.
Среда – хороший день, для того, чтобы найти новый источник доходов и улучшить свое материальное положение. Можете смело делать покупки, деньги у вас будут, и вы точно не будете иметь в них нужды.
На выходных спланируйте со своей второй половинкой интересный уикенд, который вам запомнится надолго. Возможно, после затяжного карантина вам захочется поехать в горы или куда-то в другой город.
Благоприятный день: 25 мая
Неблагоприятный день: 18 мая