Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает довольно неплохой период. Звезды советуют слушать свою интуицию и идти по зову сердца. Читайте гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Овна

Новая неделя для Овнов пройдет достаточно легко. Вы наконец-то сможете отдохнуть и расслабиться. Это отличный период, чтобы подумать о своем будущем и составить планы на жизнь. Посвятите время только себе, ведь из-за неудовлетворенности работой и перегрузки, вы чувствуете моральное истощение.

Следите за новыми возможностями, которые помогут вам сдвинуться с места. Середина недели – хорошее время для мелкого ремонта. Если вы давно хотели перекрасить стены в комнате, или наклеить новые обои – смело беритесь за работу. Ремонт будет легким и быстрым.

Выходные посвятите своим родным, которые нуждаются в вашей поддержке. Также позаботьтесь о своих финансах, не делайте импульсивных покупок. Лучше приберегите деньги на более нужные расходы.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 26 июня

Телець (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Тельца

На этой неделе удача будет на вашей стороне. Если у вас есть нерешенные задачи или рабочие вопросы – новая неделя очень благоприятна для их решения. Поставьте себе новые задачи, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От планов, которые могут подождать – лучше воздержаться.

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться неприятными последствиями в будущем. Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не вызвать ссору. В начале недели вы встретите человека, с которым давно не виделись.

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Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Звезды рекомендуют пересмотреть свои расходы и уменьшить их там, где это возможно. Полезно будет заняться спортом. Выходные лучше посвятить работе по дому.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 22 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Близнецов

К середине недели Близнецам нужно привести в порядок все текущие дела, даже несмотря на то, что вы будете полностью загружены работой. Также вам необходимо отказаться от больших капиталовложений, есть вероятность, что они не окупятся.

На этой неделе прислушайтесь к своей интуиции. С ее помощью вы решите ряд острых вопросов в работе и в личной жизни. Звезды на этой неделе благосклонны к одиноким Близнецам, вероятно вас ожидает судьбоносное знакомство.

На выходных уделите время отдыху и займитесь своим здоровьем. Вас ожидает множество приятных сюрпризов, подарков и приятных встреч, которым под силу изменить ваше будущее.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Рака

Неделя для Раков будет очень активной благодаря хорошему рабочему настроению. Все ваши проекты завершатся успешно, а новые идеи получат положительные отзывы. После работы уделите время духовным практикам, самоанализу и медитации.

Начало недели – идеальное время, чтобы разгрузить свой организм. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.

На выходных не отказывайте друзьям выйти на кофе, даже если вам лень. Вас ожидают приятные встречи и даже судьбоносные знакомства.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 27 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Льва

Астрологи советуют на этой неделе Львам не соглашаться на предложения, которые, на первый взгляд, кажутся очень привлекательными. Старайтесь сдерживать себя, чтобы избежать конфликтов с близкими. В целом, неделя будет легкой и успешной.

Обстановка на работе будет размеренной, благодаря чему у вас появится время мило пообщаться со своими коллегами. Благодаря своей активности, вы сможете значительно улучшить свое финансовое состояние. Используя свои таланты, вы сможете хорошо заработать и даже отложить деньги на собственные нужды.

На выходных вы почувствуете усталость и упадок сил. Чтобы хоть немного отвлечься – начните заниматься любимыми делами, которые помогут настроить вас на правильную волну.

Благоприятный день: 25 июня

Неблагоприятный день: 22 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Девы

Новая неделя для Дев будет довольно насыщенной. Все дела, которые вы отложили в долгий ящик, дадут о себе знать. Вам нужно будет все решить в максимально короткие сроки очень быстро и качественно. Вы потратите много сил и времени, впрочем успешно преодолеете трудности, которые возникли.

Для тех, кто возьмет ситуацию под контроль – начнется новый этап в жизни, и через некоторое время, о проблемах будете вспоминать с улыбкой.

Для одиноких представителей знака – удачное время для налаживания личной жизни. Это неделя рефлексии, долгих раздумий и планирования. Лучший способ сохранить внутреннюю гармонию – регулярные занятия спортом.

Благоприятный день: 27 июня

Неблагоприятный день: 25 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Весов

На этой неделе Весам стоит освоить что-то новое. Подумайте над тем, за что бы вы хотели взяться с того, чего никогда не делали, но не соглашайтесь на авантюрные предложения. Грамотно организуйте свой день и старайтесь выполнять все дела четко графику. Таким образом, вы сможете выполнить все с легкостью.

Вероятно, в середине недели Весы все же решатся сделать первый шаг к своей заветной мечте. Помните, что вы можете выполнить любое свое желание, если будете прикладывать к нему хоть какие-то усилия.

Выходные полезно провести за интеллектуальным трудом: прочитайте интересную книгу, полезную статью или посмотрите документальный фильм.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 24 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Скорпиона

Новую неделю посвятите тому делу, которое приносит вам удовольствие. Для вашего же блага, избегайте общения с людьми, которые приносят вам негатив. И не будьте слишком категоричны в своих суждениях в личных отношениях. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером.

Будьте внимательны к своим финансам. Рекомендуется отказаться от больших и незапланированных покупок. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать.

Для безработных Скорпионов – это продуктивные дни для поиска работы, размещения резюме, прохождения собеседования. Верьте в себя, и тогда у вас непременно все получится.

Благоприятный день: 23 июня

Неблагоприятный день: 22 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Стрельца

Первую половину недели посвятите повседневным обязанностям и текущим делам. Вторая половина недели будет способствовать осуществлению давних планов и замыслов. Сохраняйте спокойствие и критическое мышление, ваша выдержка позволит вам остаться на высоте.

Стрельцам повезет с дружественными связями. Вас будут окружать только те люди, которые будут повышать вашу самооценку, добавляя энергии и силы. Вопреки нестандартным и необычным рабочим заданием, вы сможете быстро сориентироваться и найти правильные решения.

Выходные будут полны романтических страстей, приятных волнений и творческих инсайдов. Звезды прогнозируют вам такие выходные дни, которые вы еще потом будете долго вспоминать.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 26 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Козерога

Для Козерогов неделя будет успешной в личной жизни и в финансовой сфере. Вторник и среда – лучшее время для плодотворной работы. Однако не увлекайтесь очень работой, обратите внимание на свое здоровье. Вам нужно вылечить хроническую болезнь, которая беспокоит вас очень долгое время.

Ваше финансовое положение улучшится, однако затраты увеличатся. Астрологи говорят, что на выходных вы помиритесь с человеком, с которым долгий период находитесь в ссоре. Неделя обещает изменения во многих сферах, поэтому в долгосрочной перспективе они окажутся к лучшему.

Звезды советуют не покупать ничего значимового, ведь все покупки окажутся не практичными. Принимая решение, всегда слушайте свою интуицию, а не чужие советы.

Благоприятный день : 26 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Водолея

Новая неделя будет особенно удачной для представителей творческих профессий. Если повезет, Водолеи смогут в этот период успеть гораздо больше, чем за все предыдущие недели месяца. Не уменьшайте темпа и к выходным вы сможете похвастаться профессиональными достижениями.

Вас ожидает много выгодных предложений в финансовой сфере. Вероятно, вы получите дорогой подарок от руководства, которое давно наблюдает за вашими успехами. Намекните шефу о своих карьерных планах и поделитесь соображениям об улучшении работы.

Воскресенье будет благоприятным днем ​​для подведения итогов и неспешных действий по реализации дальнейших планов. Настроение у вас будет спокойным, вы будете готовы к общению и долгим беседам.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 для Рыб

Ваш жизненный тонус и энергетика почти на максимуме и все ваши планы вам удастся осилить. В пятницу по прогнозам астрологов у вас произойдет важное событие в вашей жизни. Усталость, которая может сопровождать вас всю неделю пройдет после того, как вы измените свои привычки. Сейчас самое удачное возможность бросить курить или перестать употреблять алкоголь.

Чтобы все дни вам приносили положительные эмоции, вам нужно быть чуткими к окружающим. Сделайте своим друзьям подарок и пригласите куда-то на кофе. Астрологи говорят, что замечательные эмоции вам гарантированы. Рассчитывайте на их дружескую поддержку.

Ваши выходные пройдут удачно, если вы увлечетесь умственной деятельностью и, наконец, попробуете взяться за любимые дела до конца. В любовной сфере вы можете почувствовать огромный прилив энергии и бодрость, однако не летайте в облаках слишком долго. Помните, что лучший для вас план – реализация задуманного, поэтому плодотворно работайте и не сидите сложа руки.

Благоприятный день: 23 июня

Неблагоприятный день: 25 июня