Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает большой поток дел на работе, впрочем уже со среды ситуация улучшится. На выходных звезды советуют отдохнуть тем знакам зодиака, которые утратили силу. Читайте гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе рекомендуется избавиться от лишних вещей в квартире. Постарайтесь навести порядок и выбросить весь хлам, которым вы не пользуетесь. Также вам не помешает изменить свой распорядок дня и перейти на здоровое питание.

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На одиноких представителей знака ждут приятные перемены в личной жизни. На работе появятся новые проекты и задачи, однако не забывайте уделять время отдыху. Не спорьте с коллегами или руководством, ведь это существенно может повредить вашей карьере.

В пятницу займитесь вопросом недвижимости. Этот день благоприятен для аренды жилья, переезда или даже покупки.

Благоприятный день: 27 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе вам придется задуматься над изменением приоритетов. Вероятно, вам даже придется делать что-то новое, но не переживайте, если вы будете прилагать максимум усилий – у вас все получится.

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Не берите на себя всю ответственность за других, а также не навязывайте никому свое мнение, ведь можно дойти даже до конфликтных ситуаций. В личной жизни возможны трудности с вашей второй половинкой. Постарайтесь спокойно и без ссор проговорить о том, что вам накипело.

На выходных пересмотрите свой рацион питания и нормализуйте физическую активность. В воскресенье сведите к минимуму жизни в соцсетях и попробуйте побыть хоть некоторое время в офлайне и отдохнуть.

Благоприятный день: 27 мая

Неблагоприятный день: 28 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе Близнецам захочется значительных изменений. Можете смело браться за смену имиджа или приложить усилия для перестройки мебели или каких-то деталей в вашем доме. Среда – прекрасный день, чтобы решить конфликты с друзьями.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Уделите свободное время полностью себе и посмотрите на свою жизнь со стороны. Определитесь с планами на будущее и жизненными приоритетами.

На работе не отказывайтесь от дополнительных задач, ведь они принесут вам дополнительный доход, который вы впоследствии сможете использовать для своих нужд. По возможности, отправьтесь на природу.

Благоприятный день: 27 мая

Неблагоприятный день: 28 мая

Рак (22 июня – 22 июля)

Раков ожидает довольно спокойная неделю, без лишних переживаний и большого количества дел. Все будет проходить легко и интересно. Ваша жизнь может совсем скоро измениться к лучшему лишь благодаря тому, что все плохие эмоции и события вы начнете пропускать мимо себя. Вероятно, в этом вам помогут различные практики или медитации.

В середине недели у вас будет большое вдохновение и желание кардинально изменить свою жизнь. Если вы сможете избавиться от воспоминаний своей прошлой жизни, то у вас все непременно получится.

На выходных составьте себе список дел, которые доставляют вам удовольствие. Это может быть приготовление новых блюд, составление планов, изменение интерьера или собственного имиджа. Солнечная погода будет способствовать потоку отличного настроения.

Благоприятный день: 30 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

Неделя для Львов будет отличной платформой для профессионального совершенствования, ведь вы получите новый прилив сил. Ваше старание обязательно оценит руководство. После работы постарайтесь хорошо отдохнуть: читайте книги и смотрите любимый сериал.

Отношения с близкими будут складываться хорошо и непринужденно, вы почувствуете свою ценность, любовь и поддержку от родных. Неделя также удачна для шопинга. Побалуйте себя новой одеждой, которая улучшит вам настроение.

На выходных сядьте за свой рабочий план и хорошо спланируйте свое время, чтобы не перегореть на работе. Астрологи советуют четко составить план действий на каждый день и тщательно соблюдать график.

Благоприятный день: 30 мая

Неблагоприятный день: 31 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы наконец поймут, что нет ничего невозможного и начнут достигать поставленных целей. Вы поймете, что можете многое реализовать, если у вас есть вдохновение и желание. Ваша целеустремленность изрядно порадует родителей, поэтому можете ожидать от них похвалу.

Астрологи советуют все интересные идеи хранить не только в голове, но и записывать в блокнот. Таким образом вы сможете более структуризовано выделить то, что вам нужно сделать в первую очередь, а что может немного подождать.

Не забывайте об отдыхе. Несколько часов проведенных с книгой или просмотр документального фильма – лучшая стратегия для саморазвития.

Благоприятный день: 28 мая

Неблагоприятный день: 30 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Астрологи советуют Весам не впадать в отчаяние, если ваши цели и желания не будут достигаться так, как вы хотели. Не переживайте, победа все равно за вами. Не бойтесь сказать руководству о вещах, которые вам импонируют.

Позаботьтесь о своем здоровье. Если вы заметили на лице высыпания – ограничьте употребление газированных напитков, шоколада и пирожных. Следите за режимом питания и не употребляйте вредные и калорийные продукты вечером.

К концу недели, доведите до ума все дела, которые уже давно не вычеркивались из блокнота. Постарайтесь нормировать выполнение дел и уделить время тем вещам, на которые всегда не хватает времени.

Благоприятный день: 26 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не зацикливайтесь на каких-то проблемах, попробуйте получать удовольствие от работы, общения с друзьями или совместных вечеров с любимой половинкой. На этой неделе самообразование является первоочередной задачей.

Благодаря вашей эрудиции и талантливости, вам под силу выполнить любую работу. Звезды подсказывают, что в середине недели вы можете потратить значительную сумму денег на подарок близкому человеку. Поэтому правильно распределите свои финансы.

Очень благополучной для Стрельца будет суббота. Астрологи советуют представителям знака не закрываться от мира, а наоборот – быть открытыми и добродушными. День принесет вам свежую порцию креатива и новых возможностей.

Благоприятный день: 26 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет насыщенная неделя во всех сферах. Будьте постоянно внимательными и максимально сконцентрированными. На работе руководство подготовило для вас много новых проектов, поэтому приложите максимум усилий, чтобы все правильно реализовать.

Не расстраивайтесь, что у ваших друзей есть любимая и близкий человек, а у вас – нет. Дайте себе немного времени и совсем скоро вы встретите человека, который полностью изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

На выходных попробуйте максимально отключиться из всех рабочих чатов и посвятить время только отдыху. У вас появятся новые идеи и планы, которые в будущем принесут вам неплохой дополнительный доход.

Благоприятный день: 25 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козерогам очень важно анализировать все, что с ними происходит. Рекомендовано сдержать категоричность по отношению к себе и близким. Свободное время уделите семье.

В среду вам выпадет прекрасная возможность завершить проект и взяться за долгосрочное задание, которое принесет вам немалую прибыль. Сохраняйте терпение и не забывайте поддерживать дружеские отношения с коллегами.

На выходных рекомендуется восстановить силы, которые вы потратили на работу. Трудолюбивые Козероги смогут наконец провести время так, как давно мечтали.

Благоприятный день: 27 мая

Неблагоприятный день: 28 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Неделя для Водолеев пролетит очень быстро, ведь вы постоянно будете находиться в потоке дел. Иногда вам даже придется больше времени провести на работе. Результат усердного труда оценит руководство, поэтому в конце недели можете ожидать премию.

Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Благоприятный день: 29 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Новая неделя для Рыб будет изрядно активной и насыщенной. У вас будет много дел на работе, а свободное время дома будете проводить закрывая пробелы в личных делах. Астрологи советуют не тратить большие суммы на покупки, ведь совсем скоро вам понадобится кругленькая сумма, поэтому пока приберегите средства.

В четверг представителей знака ждут приятные новости. Скорее всего, они будут связаны с семьей. Прислушайтесь к своему организму: обратите внимание на свое питание и ограничьте калорийные продукты, которые вы в последнее время много употребляете.

На выходных будьте внимательны и проверяйте всю информацию, которая к вам поступает. Возможно, некоторые факты будут не совсем правдивыми.

Благоприятный день: 29 мая

Неблагоприятный день: 27 мая