Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака, прогнозирует интересный и насыщенный период. Будьте активными, прилагайте усилия к любым начинаниям, и тогда у вас все непременно получится. Читайте гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Овна

Овнам обязательно нужно заняться чем-то новым и интересным. Работа может приносить не только деньги, но и удовольствие. Будьте активными, и тогда все начинания на работе увенчаются успехом, вы сможете существенно продвинуться в карьере.

Семейным людям придется заниматься детьми и домом. Это лучше сделать во второй половине недели. Также стоит уделить внимание домашним делам.

В течение недели вам необходимо позаботиться о наличии финансов. Они могут понадобиться для решения вопросов имущества, недвижимости и ремонта. Сбережения понадобятся в ближайшее время. Будьте осторожны с банковскими операциями. Начните более активно следить за здоровьем – пересмотрите питание и добавьте в свой распорядок дня физическую нагрузку.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 30 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Тельца

На этой неделе вам придется очень много общаться. Не исключено, что вы восстановите отношения со старым другом или знакомым. К тому же, новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Вам удастся повысить свой авторитет на работе, и к вам будут относиться с большим уважением, в дальнейшем можете рассчитывать на повышение зарплаты. Но для этого следует проявить инициативность и не браться за выполнение тех задач, в которых вы не уверены или некомпетентны.

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Не стоит браться за тяжелую физическую работу и заниматься экстремальными видами спорта. Только творческая и умственная работа принесет вам ощутимый результат. Выходные стоит провести в покое, избегайте водоемов и самостоятельных прогулок в лес.

Благоприятный день: 2 июня

Неблагоприятный день: 3 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут очень активны – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

Вы будете пользоваться большой популярностью в амурных делах. Флирт, интересные разговоры, новые знакомства – вот, что приготовили звезды для вас. Запасайтесь хорошим настроением и искренней улыбкой и все у вас пройдет легко.

Адекватно оцените свои возможности и не обещайте того, чего не в состоянии сделать. На работе отдайте предпочтение задачам, которые вам посильные. Перегрузка может плохо повлиять на ваше здоровье, а невыполненные обещания – на репутацию.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 1 июля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Рака

Для представителей знака, которые взяли себе небольшой отпуск, звезды рекомендуют заняться домашними заданиями, покупками, наведением порядка в делах. Характерными для этой недели могут быть частые смены настроения, поэтому не берите глубоко в душу чужие выбросы в вашу сторону. Без осложнений будут получаться организаторские дела.

Если вы хотите достичь чего-то нового в жизни, то вам придется пойти на радикальные шаги. Внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Выходные не слишком благоприятны для пребывания в толпе – походы в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не тратить.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 30 июня

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Льва

Неделя обещает серьезное развитие на работе, но будьте осторожны, ведь ваша сосредоточенность на личных задачах может испортить отношения с близким человеком. Научитесь правильно расставлять приоритеты.

Дома держите порядок, не допускайте беспорядка в вашем доме, ведь он плохо будет влиять на вашу жизнь. Соблюдайте аккуратность, сдержанность и дисциплину. Если вы раздражаетесь на всех, то подумайте не помогло ли этому ваше плохое самочувствие. Астрологи рекомендуют подлечить нервную систему.

Для улучшения отношений со своей второй половинкой, рекомендуется поехать на короткий отдых за город на природу.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 1 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Девы

Девам рекомендуется на этой неделе духовно совершенствоваться. Если вам выпадет возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Знаков зодиака, которые находятся в отношениях, в понедельник ждет сюрприз.

В отношениях с родными возможно налаживание тесных родственных связей и сглаживание острых углов. Четверг – удачное время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Благоприятный день: 2 июля

Неблагоприятный день: 3 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Весов

Начало недели для Весов будет не очень утешительным. Впрочем, уже с четверга все наладится и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Середина недели – хороший период для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в пятницу и в этот же день следует делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

Выходные вы проведете на отдыхе, лучше выбрать для этого водоем или бассейн. Вам нужен этот отдых, если не хотите срываться на близких людей и коллег. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью и занятиям спортом.

Благоприятный день: 5 июля

Неблагоприятный день: 30 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Скорпиона

У Скорпионов появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх. Мудрость и выдержка будут сопровождать вас всю неделю, поэтому все сложные дела и задачи будут даваться легко.

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще пригодится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложите расходы на потом, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Скорпионам рекомендуется взяться за планирование недели или хотя бы на несколько ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро. Успехи будут ждать и тех, кто займется своим здоровьем.

Благоприятный день: 3 июля

Неблагоприятный день: 5 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Стрельца

Стрельцов, у которых есть вторая половинка – ждет потепление в семейных отношениях. Будьте открытыми к новому и не бойтесь экспериментировать. Это позволит добавить легкость в вашу реальность.

Астрологи советуют отказаться от необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-то новое – прежде подумайте стоит ли вещь ваших финансов. Старайтесь рационально подходить к расходам и не принимать слишком серьезных решений.

На выходных уделите время себе. Займитесь своей внешностью – подстригитесь или покрасьте волосы, выделите время на косметические процедуры или просто расслабтесь.

Благоприятный день: 3 июля

Неблагоприятный день: 5 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Козерога

На этой неделе астрологи Козерогам не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению. Неделя идеально подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

В личной жизни у вас пора сближения и романтики на качественном уровне. Тем, у кого есть пара – рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое коренным образом может изменить вашу жизнь.

На выходных стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями и задачами.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 30 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Водолея

Водолеи на этой неделе будут полностью заняты домашними делами. Во вторник выделите время на выгодное приобретение для обустройства дома. На этой неделе вы наладите отношения с друзьями и руководством, если раньше у вас были проблемы.

Чтобы не разрушить идиллию с любимым человеком, вам стоит проявить терпение и вдохновение, старайтесь не критиковать вашего партнера по пустякам. В конце недели возможны непредвиденные расходы на развлечения. В это время лучше не делать больших инвестиций, не начинать собственное дело или открывать депозит в банке. Избегайте рисков в финансовых вопросах.

Самочувствие у большинства Водолеев будет очень хорошим, и угрозы для здоровья маловероятны. Впрочем, не забывайте носить маски, держаться безопасной дистанции и дезинфицировать постоянно руки.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 2 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 для Рыб

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако, не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы занятости. Поэтому задержки допоздна не принесут желаемого результата. Лучше постарайтесь и сделайте поставленные перед вами задачи быстрее.

Во второй половине недели больше времени проводите вместе с вашим любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Выходные Рыбам лучше провести дома, без никакой спешки или решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 2 июля